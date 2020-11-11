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Türkiye 584. maçına çıkıyor

Özel maçta Hırvatistan'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, 97 yıllık tarihinde yaptığı 583 müsabakada 221 galibiyet aldı, 223 kez yenildi.
 11 Kasım 2020 19:23
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Türkiye 584. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile sahasında yapacağı özel maçla 584. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 311'i resmi, 272'si özel 583 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet, 139 beraberlik ve 223 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, 250'si deplasmanda, 253'ü evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 769 gol attı, kalesinde 830 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 583 karşılaşmanın 502'sini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 583 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

2020 yılındaki 6. maç

A Milli Takım, 2020 yılındaki altıncı maçını Hırvatistan ile İstanbul'da oynayacak.

Türkiye, bu yıl ilk maçına 3 Eylül'de çıktı. UEFA Uluslar Ligi'nde İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Macaristan 1-0 kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, bu yılki ikinci maçını 6 Eylül'de oynadı. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde deplasmanda Sırbistan ile golsüz berabere kaldı.

Milli takım, 2020 yılındaki üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Bu mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.

A Milli Takım, bu yıl oynadığı dördüncü maçta ise deplasmanda Rusya ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Millilerin son olarak İstanbul'da Sırbistan'ı konuk ettiği maç da 2-2'lik eşitlikle bitti.

Şenol Güneş, A Milli Takım'la 68. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan ile oynanacak özel maçla ay-yıldızlı ekibin başında 68. karşılaşmasına çıkacak.

Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 48'i resmi, 19'u özel 67 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 67 maçta, 32 galibiyet, 19 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 100 gol attı, kalesinde 59 gole engel olamadı.

Şenol Güneş ile 20. özel maç

A Milli Takım, Hırvatistan karşılaşmasıyla Şenol Güneş yönetiminde 20. özel maçına çıkacak.

Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 19 özel maçta 5 galibiyet, 7 yenilgi ve 7 beraberlik aldı.

Güneş yönetiminde 48 resmi maç

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 48 de resmi maç oynadı.

Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 48 resmi maçın 27'sini kazandı, 9'unu yitirdi, 12'sinde ise eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 82 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 37 gol gördü.
Anadolu Ajansı
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