Efkan Ala görevini Cevdet Yılmaz'dan devraldı

Efkan Ala, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada Cevdet Yılmaz'a teşekkürlerini iletti.

AK Parti'nin Türkiye'de ortaya koyduğu siyaset anlayışla sadece Türkiye'nin içerisinde değil aldığı bütün kararlarla Türkiye'nin dışında, gönül coğrafyalarında yaşayan bütün kardeşlerini etkileyen bir politika ortaya koyduğunu vurgulayan Ala, "Böylesine etkili bir partinin, dünyadaki en büyük sivil toplum kuruluşu olarak da en çok üyeye sahip partinin bu kadar sıkıntılı, problemli bir dönemde dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığını üstlenmek ağır bir sorumluluktur. Bu takdirde bulunan Sayın Cumhurbaşkanımıza başta şükranlarımızı arz ediyorum." diye konuştu.

Ala, önemli bir sorumluluk üstlendiğinin farkında olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin etrafındaki bölgemizde adeta denklemler yeniden oluşturulmaktadır ve dengeler yeniden kurulmaktadır. Türkiye çok şükür böyle bir ortamda bu bölgede masada yeri olan, sözü etkili bir devlet olarak önemli bir rol üstlenmektedir. Eskiden masalar kurulduğunda 'Acaba Türkiye masanın konusu mudur?' diye tedirgin olunurken bugün kurulan her masada 'Türkiye'nin etkili bir yeri vardır' ve devlet olarak orada denkleme alınmadan herhangi bir sonuç elde edilememektedir. Türkiye, bu bölgelerde elden edilen sonuçlarda çok önemli politikalar ortaya koymaktadır."

Türkiye'nin bölgedeki en önemli aktör olarak bütün gönül coğrafyalarındaki kardeşlerine azami katkıyı sağlayabilme imkanı bulduğuna işaret eden Ala, "Sahada olmazsanız masada olamazsınız, sahada olmazsanız masanın konusu olursunuz, sahada olursanız masadaki konuyu çözümleyen önemli devletlerden biri olarak masada yeriniz olur. Bu çok önemlidir ve Türkiye bunu başarmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve ilgili bakanlıkların ortaya koyduğu politikalarla partimizin mefkuresiyle gerçekten yeni bir dış politika ve dış ilişkiler anlayışını ortaya koyuyoruz, uygulamaya koyuyoruz." şeklinde konuştu.

Ala, önümüzdeki dönemde dünyadaki ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederek Türkiye'nin alması gereken pozisyonuna katkıda bulunmak için çalışacaklarını bildirdi. Ala, Yılmaz'a yeni görevinde başarılar dileyerek bundan sonraki süreçte de kendisiyle istişare halinde olacağını kaydetti.

"Partiler demokrasiler için son derece önemli"

Cevdet Yılmaz ise devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, partilerin demokrasiler için son derece önemli ve vazgeçilmez kurumlar olduğunu hatırlatarak partilerin merkezlerinin siyasetin mutfağı olarak nitelendirildiğini anlattı.

4 yıl boyunca AK Parti Genel Merkezinde yaptığı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, Dış İlişkiler başkan yardımcılarına ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Yılmaz, Türkiye'nin uluslararası medyada hak etmediği bir algı ile karşı karşıya olduğuna değinerek "Birtakım çevrelerin, odakların, Türkiye ile hesabı olan çevrelerin uluslararası medyada oluşturduğu bir algı var, gerçeklikten oldukça uzak bir algı. Tabii ki her ülkenin sorunları olabilir, her ülkenin farklı sıkıntıları olabilir ama Türkiye ile ilgili algıya ve olguya baktığınız zaman aradaki farkın gerçekten çok açıldığını görüyorsunuz. Bununla mücadele etmeye çalıştık elimizdeki çeşitli imkanlarla." ifadesini kullandı.

Güvenlik konularını önemli gördüklerini ve Türkiye'nin mücadele ettiği bütün terör örgütlerinin aynı zamanda uluslararası bir network içerisinde çalıştıklarına dikkati çeken Yılmaz, "FETÖ'den PKK'ya ve DEAŞ'a varıncaya kadar hepsi aslında uluslarası bir özellik taşıyor. Uluslararası bir şebeke ağı içinde çalışıyorlar. Dolayısıyla uluslararası ilişkilerin güvenlik boyutu çok çok önemli biz de buna parti olarak katkıda bulunmaya çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, yurt dışında milyonlarca vatandaşlarının bulunduğunu ve Türkiye'nin gücü olduklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Türkiye ile bağlantılı toplulukların daha etkili hale gelmesi, içinde bulundukları topluma entegre olmaları ama asimile olmamaları için gayret ettik. Özellikle son zamanlarda İslamofobi, yabancı düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı ve Erdoğan düşmanlığı gibi hadiselerin yükselişte olduğunu görüyoruz. Aşırı sağ ve ırkçı ideolojilerin maalesef Avrupa başta olmak üzere önemli bir mesafe aldığını görüyoruz, bundan da endişeliyiz doğrusu Avrupa adına ve insanlık adına. Bu konularda elimizden geldiğince buna karşı mücadele etme gayreti içinde olduk."

"Çok değerli bir dostuma, kardeşime devredeceğim"

Cevdet Yılmaz, Dış İlişkiler Başkanlığı döneminde yaptıkları faaliyetlerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Çok değerli bir dostuma, kardeşime devredeceğim görevi, bundan dolayı ayrıca büyük bir mutluluk duyuyorum. Efkan bey, bürokraside ve siyasette çok ciddi tecrübeye sahip farklı düşüncelere ve farklı tartışmalara açık hakikaten o istişareye ve ortak akıla önem veren bir kardeşimiz. Buradaki görevini de en iyi şekilde yapacağına yürekten inanıyorum. Biz de elimizden geldiğince ona destek sunmaya gayret edeceğiz geçmiş çalışmalarımızla ne zaman ihtiyaç olursa. Kendisine huzurunuzda başarıları diliyorum."

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Jülide Sarıeroğlu ile AK Parti milletvekilleri katıldı.

Karşılıklı çiçek takdiminin ardından devir teslim töreni sona erdi.