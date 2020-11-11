İYEP'in başlama ve bitiş tarihi belli oldu
İYEP 2020- 2021 eğitim öğretim dönemi uygulama takvimi yayımlandı
|11 Kasım 2020 19:37
|+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı, İYEP 2020- 2021 eğitim öğretim dönemi uygulama takvimini yayımladı
MEB, ilkokul öğrencilerinin Türkçe ve Matematik derslerinde öğrencilerin desteklenmesi amacıyla İYEP uygulamaktadır.
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, 2020-2021 eğitim öğretim yılı İYEP uygulama takvimini 81 il valiliğine gönderdi. Takvime göre 7 Aralık 2020'de başlayacak kurs, 23 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. 24-28 Mayıs aralığında ise veriler sisteme işlenecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
11 Kasım 2020 21:24
|Cinsel istismar sanığı öğretmene 621 yıl hapis cezası
11 Kasım 2020 19:06
|PTT'den Öğretmenler Günü'ne özel indirim
10 Kasım 2020 23:36
|Esra öğretmen fedakarlığıyla gençlerin kaderini değiştirdi
09 Kasım 2020 20:33
|Öğretmen ve öğrenciler okullarına 'renk' kattı
09 Kasım 2020 14:11
|DYK kılavuzu yayımlandı. İşte kurs açılabilecek dersler
06 Kasım 2020 13:47
|Soru hazırlayan öğretmenler bilgilendirildi
05 Kasım 2020 21:55
|BİLSEM uygulama takvimi belli oldu
05 Kasım 2020 11:00
|Bakan Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması
04 Kasım 2020 00:15
|İl Milli Eğitim Müdürü açıkladı: 5 öğretmenin testi pozitif çıktı
03 Kasım 2020 16:19