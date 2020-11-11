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İYEP'in başlama ve bitiş tarihi belli oldu

İYEP 2020- 2021 eğitim öğretim dönemi uygulama takvimi yayımlandı
 11 Kasım 2020 19:37
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İYEP'in başlama ve bitiş tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, İYEP 2020- 2021 eğitim öğretim dönemi uygulama takvimini yayımladı

MEB, ilkokul öğrencilerinin Türkçe ve Matematik derslerinde öğrencilerin desteklenmesi amacıyla İYEP uygulamaktadır.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, 2020-2021 eğitim öğretim yılı İYEP uygulama takvimini 81 il valiliğine gönderdi. Takvime göre 7 Aralık 2020'de başlayacak kurs, 23 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. 24-28 Mayıs aralığında ise veriler sisteme işlenecek.
Memurlar.Net
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