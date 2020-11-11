Kamu Başdenetçiliğine yeniden Şeref Malkoç seçildi
|11 Kasım 2020 19:48
|+Aa- Yazdır
TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Kamu Başdenetçisi adayı olarak Şeref Malkoç, Orhan Göçer ve Murat Dede'yi TBMM Başkanlığı'na bildirdi.
Meclis Başkanvekili Haydar Akar'ın Genel Kurulda adayların isimlerini okutmasının ardından Kamu Başdenetçisi seçimine geçildi.
Adaylar, ilk iki turda gerekli üçte iki çoğunluk olan 400 oyu alamadı. Üçüncü oylamada da üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301 oy sağlanamadığı için adaylardan en fazla oy alan Şeref Malkoç ile Murat Dede dördüncü oylamaya kaldı.
Dördüncü oylamada 249 oy alan Şeref Malkoç yeniden Kamu Başdenetçisi oldu. Murat Dede ise 3 oy aldı.
Bütün oylamaların gizli yapıldığı Kamu Başdenetçiliği seçiminin ardından işsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmelere geçildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Cumhurbaşkanı Erdoğan YASED Yönetim Kurulunu kabul etti
11 Kasım 2020 21:19
|Büyükşehir belediye başkanları 'deprem'i tartışacak
11 Kasım 2020 20:30
|Bakan Karaismailoğlu, AA Editör Masası'na konuk olacak
11 Kasım 2020 20:25
|İstanbul'da su zammı teklifi geri çekildi
11 Kasım 2020 19:57
|Yeni hasta sayısı 2 bin 700 sınırına geldi
11 Kasım 2020 19:46
|Efkan Ala görevini Cevdet Yılmaz'dan devraldı
11 Kasım 2020 19:26
|'AK Parti ve İYİ Parti arasında gizli anayasa görüşmesi' iddiasına yanıt
11 Kasım 2020 18:20
|İYİ Partili Özdağ'dan, Akşener'e 'HDP ile anayasa çalıştın' eleştirisi
11 Kasım 2020 17:51
|Erdoğan: İyi olacak inşallah
11 Kasım 2020 17:48
|Genel Kurulda bugün, kamu başdenetçisi seçilecek
11 Kasım 2020 17:45