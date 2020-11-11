Bir ilde daha mesai saatlerinde düzenlemeye gildi
|11 Kasım 2020 20:09
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Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından mesai başlangıç ve bitiş saatlerine düzenleme getirildi.
Konu hakkında yapılan açıklamada, "Mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde ki trafik ve toplu taşıma yoğunluklarını azaltmak amacıyla; kamu ve özel sektör çalışanlarının mesailerinin kamu sektörü (Sağlık kurum ve kuruluşları dışında kalanlar) 08.30-17.30, Sağlık Kurum ve Kuruluşları 08.00-16.00, Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşları 07.00-16.00, işletme yöneticilerince mesai düzenlemesi mesai/vardiya olarak düzenlenmesine, il genelinde yer alan kamu sektörü çalışanlarının kurul kararında yer alan mesai düzenlemesine göre çalışma düzeni oluşturulmasına, söz konusu mesai düzenlemesinin ilimizdeki kamu ve özel sektör yöneticileri tarafından titizlikle uygulanmasına ve denetiminin yapılmasına karar verilmiştir" denildi.
Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı bildirildi.
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