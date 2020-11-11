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Esenyurt'ta taciz iddiası kaçak hastaneyi ortaya çıkardı

Esenyurt'ta muayeneye gittiği yabancı uyruklu doktorun kendisini taciz ettiğini iddia eden kadının, polise şikayette bulunması üzerine, yaklaşık 5 aydır bir binanın bodrum katındaki sığınakta 'Hayır Derneği' adı altında kiralanan, yabancılara yönelik faaliyet gösteren kaçak hastane ortaya çıkarıldı. Çeşitli üniteler oluşturulan korsan sağlık merkezindeki eşyalara el konuldu, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
 11 Kasım 2020 20:13
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Esenyurt'ta taciz iddiası kaçak hastaneyi ortaya çıkardı

Olay, Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın 'Hayır Derneği' olarak kiralanan ve bu doğrultuda faaliyet gösterdiği öne sürülen sığınağında meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki Mısır asıllı Türk vatandaşı kadın H.A., böbreğinde ağrılar çektiğini belirterek, buraya muayene olmaya geldi. İddialara göre Iraklı doktor M.B, kadın asistanından dışarı çıkmasını istedi ve daha sonra muayene edeceğini söylediği kadından soyunmasını istedi. Sarılıp elle tacizde bulunan, "Seni öpebilir miyim?" dediği öne sürülen doktoru iterek dışarı çıkan kadın, bağırarak tepki gösterdi. Kadın, daha sonra 155'i arayarak kendisine tacizde bulunulduğunu anlatıp, doktor hakkında şikayetçi olmak istediğini söyledi.

SIĞINAĞI KORSAN HASTANEYE ÇEVİRMİŞLER

Şikayet üzerine harekete geçen Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, burada çalışanların terk edip kaçtığı sözde hayır derneği olarak kullanılan sığınağın içerisinde eczane, diş hastalıkları kliniği, kadın doğum, çocuk hastalıkları, hacamat, estetik ve laboratuvar olarak kullanılan bölümleri bulunan korsan hastane ve çok miktarda cihaz tespit etti.

Yapılan incelemede sığınağın girişinde kayıt yapmayan sadece izleme amaçlı yerleştirilen güvenlik kameraları bulunduğu, buraya giren çıkanların bu yolla kontrol edildiği, polislerin geldiğini fark edince pencere görünümlü gizli bir çıkıştan arka bahçeye geçip kaçtıkları belirlendi.

KAMERADA POLİSLERİ GÖRÜNCE GİZLİ KAPIDAN KAÇMIŞLAR

Polis içeride yaptığı araştırmanın ardından, aralarında Irak uyruklu belirtilen doktorun da bulunduğu çalışanların kimlik ve adres bilgilerini tespit edip harekete geçti. Esenyurt Emniyet Asayiş Büro ekipleri eş zamanlı baskın yaparak 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Taciz şikayetinde bulunarak kaçak hastanenin ortaya çıkmasını sağlayan H.A. ve 3 şüpheli Esenyurt Polis Merkezi'ne götürüldü. Tacizde bulunduğu iddia edilen doktor aranıyor.

MÜHÜRLENEN SIĞINAKTA PCR TEST KİTLERİ DE BULUNDU

Polisin haber vermesi üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri de adreste incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından el konulan cihazlar kamyonlarla yediemin deposuna götürülürken, kaçak hastane olarak kullanılan sığınak mühürlendi. El konulan malzemeler arasında koronavirüs tespitinde kullanılan PCR test kitleri de bulunduğu öğrenildi. Şikayetçi kadın Türkçeyi iyi konuşamayınca ifadesi çağrılan tercüman yardımıyla alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

İKİ KAÇAK YER DAHA TESPİT EDİLDİ

Soruşturmayı derinleştiren Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, Fatih Mahallesi'nde kaçak diş polikliniği ve Bağlarçeşme Mahallesi'nde kaçak göz muayenesine baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda yabancı uyruklu 1'i kadın 2 kişi daha gözaltına alındı. Böylece 2'si Suriyeli, 3'ü Iraklı olmak üzere gözaltına alınanların sayısı 5'e çıktı. Şüphelilerin doktor olduklarına dair herhangi bir belge sunamadıkları öğrenildi.
DHA
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