Bakan Karaismailoğlu, AA Editör Masası'na konuk olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
|11 Kasım 2020 20:25
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AA Editör Masası'na konuk olacak.
Bakan Karaismailoğlu, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.
Karaismailoğlu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
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