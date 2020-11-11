FETÖ'den gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
Rize'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
|11 Kasım 2020 20:38
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Rize'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Rize Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
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