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Kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Kayseri'de, 43 yaşındaki Fen Bilgisi Öğretmeni Naim Duran, geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.
 11 Kasım 2020 21:24
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Kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Kayseri'de, 43 yaşındaki Fen Bilgisi Öğretmeni Naim Duran, geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Abdül Halim Bezircilioğlu Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Naim Duran, geçirdiği kalp krizi sonrasında vefat etti. Vefat haberinden sonra İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci yayımladığı taziye mesajında, "İlimiz Kocasinan İlçesi Abdül Halim Bezircilioğlu Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Naim Duran'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kıymetli öğretmenimize Allah'tan rahmet sevenlerine ve ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum" ifadesinde bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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