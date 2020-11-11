Otomobiliyle kaza yapan mahalle bekçisi yaşamını yitirdi
|11 Kasım 2020 21:44
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Muğla'nın Milas ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü mahalle bekçisi Barbaros Yoran (28), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün gece Bodrum- Milas karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Bodrum'dan Milas yönüne giden Barbaros Yoran'ın kullandığı 48 U 1382 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki zeytin ağacına çarparak durdu. Ön tarafı büyük oranda hasar gören otomobilin sürücüsü Yoran, yaşamını yitirdi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, Yoran'ın cansız bedenini otomobilden çıkardı. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından 5 aylık evli olduğu öğrenilen Yoran'ın cansız bedeni, Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bodrum Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan Barbaros Yoran'ın, mesai bitiminde Gökçeler Mahallesi'ndeki evine dönerken kaza yaptığı öğrenildi.
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