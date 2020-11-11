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Azerbaycan Dışişleri: Gözlem noktasında Türkiye de olacak

Ermenistan, Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından ateşkes nasıl denetlenecek sorusuna yanıt veren Azerbaycan Dışişleri Sözcüsü Leyla Abdulleyeva, " Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan giderse de anlaşma değişmez. Anlaşmaya göre çekilme 20 gün içinde tamamlanacak.Türkiye ve Rusya bölgede barış gücü görevi yapacak" dedi.
 11 Kasım 2020 21:47
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Azerbaycan Dışişleri: Gözlem noktasında Türkiye de olacak

Dağlık Karabağ savaşı 44 sonra Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlandı. Azerbaycan'ın 30 yıllık Karabağ hasreti biterken, Rusya arabuluculuğuyla ateşkes ilan edildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Leyla Abdullayeva, bundan sonraki süreci Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.

"GÖZLEM NOKTALARINDA TÜRKİYE'DE OLACAK"

Abdullayeva, Ermenistan ile imzalanan anlaşmanın 5'inci maddesine değinerek,"Anlaşmaların uygulanmasına dair kontrolün sağlanması amacıyla kontrol merkezi oluşturulacak. Anlaşmada herhangi bir ülkenin adı geçmiyor. Bu kafalarsa soru işaretine neden olabilir ancak, bölgede hayata geçirilecek kontrol ve gözlem merkezinde Rusya ile birlikte Türkiye'de yer alacak.Türkiye'nin de ateşkes gözlem noktalarında olacağı kesin" diye konuştu. Abdullayeva, Azerbaycan'ın her daim yanında olan Türkiye'ye teşekkür etti.

"ERMENİSTAN 20 GÜN İÇİNDE ÇEKİLECEK"

DHA'ya konuşan Abdullayeva, Ermenistan'ın çekilmesine yönelik de açıklamalarda bulunarak, " Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan giderse de anlaşma değişmez. Anlaşmaya göre çekilme 20 gün içinde tamamlanacak" dedi.

DHA
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