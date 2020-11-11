1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilinçsiz kullanılan 'aspirin' ölüme bile neden olabilir

Amerikalı bilim insanları tarafından yayınlanan yeni bir çalışma, kan sulandırıcı etkisi bulunan Aspirin'in hastanede yatan koronavirüs hastalarının ölüm riskini yaklaşık yüzde 50 azalttığını gösterdi. Aspirin'in bilinçsiz kullanılmasının tehlikeli olduğuna dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Yalçın, "Aspirin, hastanede yatan koronavirüs hastalarında ölümü azaltıyor. Doktor kontrolü olmaksızın kullanılan bu ilaç, özellikle yaşlı hastalarda kanamalara neden olup onları ölüme kadar götürebilir" dedi.
 11 Kasım 2020 21:48
+Aa- Yazdır
Bilinçsiz kullanılan 'aspirin' ölüme bile neden olabilir

Maryland Tıp Fakültesi'ndeki ABD'li bilim insanları Aspirin kullanan koronavirüs hastalarının ölüm riskinin, almayanlara göre yüzde 50 daha az olduğunu ortaya koymuştu. Vatandaş da Aspirin kullanımına yöneldi. Bulgaristan'da koronavirüs vakalarının son günlerde artış göstermesiyle birlikte Edirne'ye gelen Bulgarlar, eczanelere akın edip aspirin almaya başladı. Doktor kontrolü dışında kullanılan Aspirin'in tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini belirten Medicana Çamlıca Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Yalçın, önemli uyarılarda bulundu.

"STABİL GİDEN DURUMU BOZARAK KALP KRİZLERİNE YOL AÇABİLİYOR"

Gribal enfeksiyonların kış aylarında artış gösterdiğine dikkat çeken Doç. Dr. Murat Yalçın, "Grip ve benzeri enfeksiyonlar kronik kalp hastalığı olan kişilerde bir risk oluşturuyor. Bu hastalıklar sıvı kayıpları ve kalp damarlarındaki darlığı etkileyerek kalp krizlerini tetikliyor. Zaten kişi kronik kalp hastasıysa ve enfeksiyonu varsa mutlaka bir kardiyoloji uzmanıyla görüşmesi gerekiyor. Kendi kendinize alacağınız ilaçlar da bazen kalp krizine neden olabilir. İlaçların içerisindeki etken maddeleri, özellikle soğuk algınlığı ilaçları hem tansiyonun yükselmesine hem kalp hızının artmasına neden oluyor. Bu da kronik kalp hastalığı olan kişilerde stabil giden durumu bozarak kalp krizlerine yol açabiliyor" uyarısında bulundu.

"KANAMALARA NEDEN OLUP İSTENMEYEN SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

Aspirin'in kalp hastalarında çok yaygın kullanılan kan sulandırıcı bir ilaç olduğunu ifade eden Doç. Dr. Yalçın, "İlacın bu kadar yaygın kullanılabiliyor olması önemsiz bir ilaç olduğu anlamına gelmiyor. O yüzden çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Etkili bir ilaçtır ve kan sulandırıcı etki oluşturmaktadır. Aspirin'in koronavirüsten ölümü azalttığına dair yeni fikirler ortaya atıldı. Burada dikkat edilmesi gereken konu Aspirin hastanede yatan koronavirüs hastalarında yani sınırlı sayıda bazı hasta grubunda ölümü azaltıyor. Yani kişi doktor kontrolü olmaksızın Aspirin kullanırsa özellikle yaşlı hastalarda kanamalara neden olup istenmeyen sonuçlar doğuracaktır. Ölüme kadar götürebilir. Kalp damarındaki stabil bir plağın yanlış bir ilaç kullanımına bağlı olarak yırtılması sonucu kişinin ölümüne neden olabilecek olaylar gelişebilir" diye konuştu.

"VİTAMİN KULLANIRKEN BİLE DİKKATLİ OLUN"

Koronavirüs salgınından korunmak adına alınacak vitamin takviyeleri konusunda da uyaran Doç. Dr. Yalçın, "Kişilerin genellikle destek maksatlı idame dozlardaki vitamini alırken de dikkat etmesi gerekiyor. Koronavirüs tedavisinde yüksek dozlarda C ve D vitamini kullanıyoruz. Normalde bu kadar yüksek dozlarda kullanmıyoruz. Korunmak maksatlı yüksek dozlarda vitaminler alınması her ilaçta olduğu gibi zararlı olabilir. Vitamin kullanırken de doktor kontrolüyle kullanılması gerekiyor. Ayrıca bizler önlemlerimizi alarak kalp kontrollerimizi aksatmadan yaptırmalıyız. Kalp hastalıkları salgının bitmesini beklemez. Kişinin mutlaka kalp kontrollerini yaptırması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Covid19 tedavisinde kullanılan Plaquenil beni daha da hasta etti'
21 Eylül 2020 15:47		 Prof. Dr. Şenyiğit: Ezbere ağrı kesici almayın
06 Temmuz 2020 22:27
Bilinçsiz vitamin tüketimi bağışıklığa zarar veriyor
31 Mart 2020 23:40		 Multivitamin kullanımı koronavirüse karşı korur mu?
19 Mart 2020 23:21
Tüberküloz tedavisinde en önemli faktör ilaçlar
09 Ocak 2020 22:53		 'D vitamini takviyesinin azı karar, çoğu zarar'
07 Ocak 2020 20:04
Antibiyotik reçeteleri 8 yılda yüzde 10 azaldı
20 Kasım 2019 21:52		 Kimyasal ilaç, hastalığı iyileştirmiyor daha da kronik hale getiriyor
12 Kasım 2019 23:14
Tansiyon ilaçlarını uykudan önce almak en iyi sonucu veriyor
24 Ekim 2019 22:08		 Op. Dr. Özbilici'den 'ağrı kesici' uyarısı
17 Eylül 2019 23:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:38 - Yeşilova Belediye Başkanının koronavirüs testi pozitif çıktı23:37 - AK Parti İl Başkanı görevinden istifa etti23:35 - Facebook ve Google, ABD'deki siyasi reklam yasağını uzattı23:12 - İhbara gelen polislere ateş açtı: 1 polis yaralı23:08 - Talip Geylan: Memur maaş zamlarında güncellemeye gidilmeli22:53 - Kars'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
22:48 - Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan karalama kampanyalarına cevap22:42 - Milli Savunma Bakanlığından 'imza' paylaşımı22:40 - Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden firar edenn hükümlü intihar etti22:39 - Türkiye-Hırvatistan maçında gol düellosu22:18 - Fedakar öğretmen, çocuklar okusun diye köy köy geziyor21:58 - Bakan Dönmez, 'nükleer santral' eleştirilerine yanıt verdi
21:51 - İstanbul için 'zemin sıvılaşması' uyarısı21:48 - Bilinçsiz kullanılan 'aspirin' ölüme bile neden olabilir21:47 - Azerbaycan Dışişleri: Gözlem noktasında Türkiye de olacak21:44 - Otomobiliyle kaza yapan mahalle bekçisi yaşamını yitirdi21:43 - Prof. Dr. Sözbilir: 5.2'lik, 5.4'lük artçılar olabilir
21:24 - Kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Okullarda 'ara tatil' tarihleri belli oldu
11 Kasım 2020 tarihli atama kararları yayımlandı
Aşı müjdesi ile düşen altında alım için son fırsat: Yeni rekor kırılabilir
Erdoğan'dan, Berat Albayrak ve yeni kabine açıklaması
Bursa Valisi, Kelime-i Tevhid için 2. kez açıklama yaptı
Adalet Bakanlığı 418 personel alacak
İçişleri Bakanlığı, 81 ilde, açık alanlarda sigara içmeyi kısıtladı
BDDK kararı sonrası dolar düşüşte
Öğretmenlerin ara tatilde alacakları seminerin detayları açıklandı
Erdoğan'ın açıklamaları ile sert düşen dolar, 7,87 TL'den kapattı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
af talebi 1
edin visca 1
bilanço 2
BionTech 1
Liyakat 1
ermenistan'ın teslim olması 2
imdat 1
eğitim ekonomisi 1
efkan ala'nın ak parti genel başkan yardımcısı olması 3
Memurlar.Net WhatsApp Hattı 1
SON İLANLAR
Hafik Belediyesi İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Harran Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam