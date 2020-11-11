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Bakan Dönmez, 'nükleer santral' eleştirilerine yanıt verdi

Bakan Dönmez: "Bugün Fransa elektriğinin yüzde 70'ini nükleer santralden karşılıyor. İlgili kurallara uyulmalı. Çernobil zaten birinci nesil bir santraldi. Akkuyu'da '3 plus' santrallerden bahsediyoruz."
 11 Kasım 2020 21:58
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Bakan Dönmez, 'nükleer santral' eleştirilerine yanıt verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin, son 10 yıl ortalamasına bakıldığında yıllık 40-45 milyar dolar arasında enerji ürünleri ithalatı olduğunu belirterek, "Cari açığın temel sebebi belki enerji ithalatı değil ama bize düşen sorumluluk açısından baktığımızda buradaki iyileştirmenin cari açığa doğrudan katkısı olacağını söyleyebiliriz. Onun için AK Parti hükümetleri 2003'ten bu yana, enerjinin kesintisiz ve kaliteli olması, azami ölçüde yerli kaynaklardan sağlanmasına son derece önem verdi." dedi.

Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Türkiye'nin birincil enerji kaynakları açısından hala dışa bağımlı olduğunu anımsatan Bakan Dönmez, elektrik enerjisi olarak bakıldığında son yıllarda yerli ve yenilenebilir enerjiye ağırlık verildiğini vurguladı.

Dönmez, Türkiye'nin, son 10 yıl ortalamasına bakıldığında yıllık 40-45 milyar dolar arasında enerji ürünleri ithalatı olduğuna işaret ederek, "Cari açığın temel sebebi belki enerji ithalatı değil ama bize düşen sorumluluk açısından baktığımızda buradaki iyileştirmenin cari açığa doğrudan katkısı olacağını söyleyebiliriz. Onun için AK Parti hükümetleri 2003'ten bu yana enerjinin kesintisiz ve kaliteli olması, azami ölçüde yerli kaynaklardan sağlanmasına son derece önem verdi." diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye'nin maden çeşitliliği ve zenginliği açısından birçok ülkeye göre çok daha iyi durumda olduğunu, ancak ekonomik ve çevresel nedenlerle bazı madenlerin işlenip üretilemediğini söyledi.

Her yıl yaklaşık 10-12 milyar dolarlık altın ithal edildiğine dikkati çeken Dönmez, şöyle devam etti:

"Buna karşılık 5-6 milyar dolar ihracatımız var. Kuyumculuk sektörümüz oldukça gelişmiş durumda. Bir kısmını ham altın alıyoruz, katma değer oluşturarak satıyoruz. Bunun yanı sıra merkez bankaları, rezerv para gibi banknot saklama yerine altını da bir miktar saklar duruma geldiler. Bir de milletçe düğün, dernek, takı ve hediyeleşmeyi seviyoruz. Bu açıdan da ithalatta temel nedenlerden biri bu. Yıllık 160 ton altın ithalatımız var. Altın, 2000'li yıllara kadar neredeyse kilolar mertebesinde bakır ve gümüş madenciliği yapanlarda yan ürün olmuş. Geçen yıl üretim tarihinin rekoru 38 ton ile kırıldı. Bu sene 44-45 tonlara çıkacağız inşallah. Toplamda 200 tonluk ihtiyaçtan bahsediyoruz. Yüzde 25'ini üretir durumdayız. Potansiyelimiz var."

Fatih Dönmez ayrıca, Türkiye'de üretilen altınlarda devlet payının alındığını, üretilen altından sonra paranın tamamının yurt dışına çıkarılması gibi bir durum olmadığını vurguladı.

Maden faaliyetlerinin ilk defa girdiği şehirlerde "Orada başka faaliyet yürütülemez" gibi birtakım tepkilerin olduğunu belirten Dönmez, "Bunun yersiz olduğunu söylüyorum. Atıklarınızı uygun standartlara göre depoluyorsanız sorun yok." ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez, Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilişkin güvenlik eleştirilerinde Çernobil ile karşılaştırılmasının uygun olmadığına dikkati çekerek, "Bugün Fransa elektriğin yüzde 70'ini oradan karşılıyor. Demirden korkan trene binmez. İlgili kurallara uyulmalı. Çernobil zaten birinci nesil bir santraldi. Akkuyu'da '3 plus' santrallerden bahsediyoruz." şeklinde konuştu.

Dönmez, Karadeniz'de 405 milyar metreküplük rezervin keşfedildiği doğal gaz sahasına yakın bir noktada Romanya'nın gaz keşfettiğini, ancak keşfin fizibil olmaması nedeniyle çalışmalardan vazgeçildiğini öne süren HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın sorusunu, "Bildiğim kadarıyla Romanya'da yatırımı yapan firma ile devlet düzenleme kurumu arasında bir müzakere var. Orada 30-40 milyar metreküp rezerv buldular ve bizim sahamıza da yakın. Fizibil bulunup bulunmadığı onların bileceği iş. Bizimki fizibil onu soruyorsanız. Nasıl bulduysak, çıkartmasını da biliriz Allah'ın izniyle." diye yanıtladı.

Komisyonda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun 2021 yılı bütçeleri kabul edildi.
Anadolu Ajansı
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