Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan karalama kampanyalarına cevap
|11 Kasım 2020 22:48
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Görevden af talep eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu talebi kabul edilen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası Yazar Sadık Albayrak, bilinçli ve organize olarak günlerdir şer odakları tarafından sürdürülen iftira ve karalama kampanyalarına Yeniakit.com.tr'ye yaptığı açıklamayla cevap verdi. Ailesine yönelik yapılan kara propaganlara cevap veren Albayrak, "Masabaşında sahte ve fitne haberler üretenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır." dedi.
Sadık Albayrak şu açıklamalarda bulundu:
Son günlerde şahsım ve ailem hakkında yayılan yalan yanlış haberler üzerine açıklama yapmak boynumun borcu olmuştur.
60 yıllık yazarlık ve gazetecilik hayatıma tarih ve arşivler şahittir. Çocuklarımı gayesi ulvi ve cihanşümul bir davanın neferi olarak yetiştirdim. Onlar da ülkelerine ve içinde yaşadıkları cemiyete hadim oldular. Bunun için üstlendikleri vazifeler ancak bir vasıtadır. Ben onlardan razıyım.
Son günlerde ailem ve çocuklarım hakkında en alçak iftira ve karalamalara tevessül edilmektedir. Bu vicdandan, izandan, insaftan yoksun bir vaziyettir.
Bizler dünyevi makam ve mevkilerle değil; duruşumuzla, fikirlerimizle ve memleketimize hizmetle var olma gayesi güden insanlarız.
Bir dava partisi olan AK Parti'nin ve her daim 'Nur-u Aynım' dediğim muhterem Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında, "ölümüne ölümüne" duygusuyla, bütün bir aile olarak dim dik durmaktan bir an dahi vazgeçmemiz mümkün değildir.
Emperyal güçlerin ve yerli uzantılarının, başta FETÖ olmak üzere bütün millet düşmanlarının karşısında elimizde 'Selahaddin'in kılıcı' alnımız ak, başımız dik dağ gibi durmaya devam edeceğiz.
Masa başında sahte fitne haberleri üretenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır.Berat Albayrak, istifa ettiğini duyurdu! Ak Parti Grup Başkanvekilinden 'istifa' açıklaması Hazine ve Maliye Bakanlığı basın müşaviri 'doğruladı' 'Naci Ağbal'dan dolayı istifa etti' Albayrak'ı istifaya götüren nedenler Cumhurbaşkanı Erdoğan istifayı kabul etti Bakan Soylu'dan 'Berat Albayrak' paylaşımı Berat Albayrak istifanın kabul edilmemesini istemiş
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