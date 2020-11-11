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Kars'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
|11 Kasım 2020 22:53
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Kars'ta ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.
Kars Harakani Devlet Hastanesine hasta bırakıp daha sonra Selim ilçesine dönen, Burhan Yazıcı yönetimindeki 36 AE 864 plakalı ambulans, Cumhuriyet köyü kavşağında Onur Çintesun idaresindeki 06 BF 9015 plakalı otomobille çarpıştı.
Kontrolden çıkan ambulans önce kavşaktaki sinyalizasyon direklerine çarptı, ardından şarampole devrildi.
Kazada sürücüler ile ambulanstaki paramedik Muhammet Can Çeledi ve Tansu Coşkunöz yaralandı.
Yaralılardan Çintesun, Kars Harakani Devlet Hastanesine diğerleri ise Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan Çintesun'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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