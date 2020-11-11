Yeşilova Belediye Başkanının koronavirüs testi pozitif çıktı
Burdur'un Yeşilova İlçe Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'e yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Şenel'in evde ilaç tedavisi gördüğü bildirildi.
|11 Kasım 2020 23:38
|+Aa- Yazdır
Burdur'un Yeşilova İlçe Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'e yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Şenel'in evde ilaç tedavisi gördüğü bildirildi.
Konuyla ilgili belediyenin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel'e yapılan Covid-19 testi maalesef pozitif çıktı. Evinde ilaç tedavisine başlanan başkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Bu istirahat sürecini sağlıkla ve en hafif şekilde atlatmasını umuyor, başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir an evvel sağlıkla görevinin başına gelmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Prof. Dr. Sözbilir: 5.2'lik, 5.4'lük artçılar olabilir
11 Kasım 2020 21:43
|'Aspirin tedavide etkili ancak koruma sağlamıyor'
11 Kasım 2020 20:23
|Zatürre aşısı koronavirüsten korur mu?
11 Kasım 2020 19:12
|Şehit Kaymakam Safitürk mezarı başında anıldı
11 Kasım 2020 18:48
|Demokrat Partili il başkanı, koronavirüsten hayatını kaybetti
11 Kasım 2020 18:23
|Bakan Koca: Sağlık çalışanlarını, insanlık önünde onurlandırmalıyız
11 Kasım 2020 18:13
|ABD'li kuruluş açıkladı. Kumaş maske etkili mi?
11 Kasım 2020 17:48
|Siber Zeka Bilgi Yarışması'nın sonuçları 13 Kasım'da açıklanacak
11 Kasım 2020 16:30
|AK Parti'de iki milletvekili daha koronavirüse yakalandı
11 Kasım 2020 13:34
|'Depremde yaralanan17 vatandaşımızın hastanelerde tedavisi sürmektedir'
11 Kasım 2020 12:59