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İki ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı

Bir süredir aşk yaşayan oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı.
 11 Kasım 2020 23:54
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İki ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı

'Savaşçı' dizisinden ayrılmasının ardından 'Yasak Elma' dizisi ile anlaşan Berk Oktay ile oyuncu sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'un testi pozitif çıktı.

tv100'ün haberine göre; Sevgilisi ile evde tedavi olan Oktay, "Hastalığı çok şükür hafif atlattık. Karantinamız iki güne bitiyor. Herkes çok dikkat etsin, virüs yaygınlaşıyor" dedi.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda 38 yaşına basan Berk Oktay'ın doğum gününü, oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutlamıştı.
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