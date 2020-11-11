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İstanbul Havalimanı otoparkı kasımda indirimli

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, havalimanı otoparkının kasımda yüzde 50 indirimli olacağını açıkladı.
 11 Kasım 2020 23:59
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İstanbul Havalimanı otoparkı kasımda indirimli

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, havalimanı otoparkının kasım boyunca yolcular tarafından yüzde 50 indirimli olarak kullanılabileceğini duyurdu.

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı konumundaki İstanbul Havalimanı'nda yolcuların kullandığı otopark alanları için kasım ayında indirim kararı alındı.

Buna göre havalimanını kullanan yolcular otopark alanlarını yüzde 50 indirimli kullanabilecek.

Konuya ilişkin İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, otoparkın indirimli olacağı belirtilerek, "İstanbul Havalimanı otoparkı, kasım boyunca yüzde 50 indirimle misafirlerimizin hizmetinde." denildi.
Anadolu Ajansı
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