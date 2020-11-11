İstanbul Havalimanı otoparkı kasımda indirimli
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, havalimanı otoparkının kasımda yüzde 50 indirimli olacağını açıkladı.
|11 Kasım 2020 23:59
|+Aa- Yazdır
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, havalimanı otoparkının kasım boyunca yolcular tarafından yüzde 50 indirimli olarak kullanılabileceğini duyurdu.
Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı konumundaki İstanbul Havalimanı'nda yolcuların kullandığı otopark alanları için kasım ayında indirim kararı alındı.
Buna göre havalimanını kullanan yolcular otopark alanlarını yüzde 50 indirimli kullanabilecek.
Konuya ilişkin İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, otoparkın indirimli olacağı belirtilerek, "İstanbul Havalimanı otoparkı, kasım boyunca yüzde 50 indirimle misafirlerimizin hizmetinde." denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Dönmez: Rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırdık
11 Kasım 2020 12:27
|Cari açık 27 milyar 539 milyon dolar oldu
11 Kasım 2020 10:05
|BDDK'dan normalleşme adımı
11 Kasım 2020 09:22
|Erken teşhisle kesintisiz üretim
11 Kasım 2020 08:19
|Reel sektör ve kamu bankaları temsilcileri bir araya geldi
10 Kasım 2020 20:44
|Türkiye, 90 ülkeye kuru kayısı ihraç etti
10 Kasım 2020 19:03
|Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı
10 Kasım 2020 10:02
|Savunmanın ilk sanal fuarı açıldı
10 Kasım 2020 06:40
|200 milyon liralık yatırım Tunceli'nin çehresini değiştirecek
09 Kasım 2020 22:38
|O ilde hamsinin kilosu 35 liradan satılıyor
09 Kasım 2020 14:08