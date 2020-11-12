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12 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları

12 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
 12 Kasım 2020 00:01
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12 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce Meyra Palace Otel'de düzenlenen Ceza Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları Sempozyumu'na katılacak.

(Ankara/09.30)

2- TBMM'den

- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı kurumların 2021 yılı bütçesi ele alınacak.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 81 İlde İhracata İlk Adım Tanıtım Toplantısı programına katılacak.

(İstanbul/11.30)

2-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 37. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi başlayacak.

(Hanoi)

2- Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da işgalini bitiren anlaşmanın cephedeki ve diplomasi alanındaki yansımaları takip edilecek.

(Bakü)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde 14 Kasım'daki sıralama turu ve 15 Kasım'daki yarış öncesi takımların Intercity İstanbul Park'ta hazırlıkları başlayacak; basın toplantıları yapılacak.

(İstanbul/09.00/14.00)

2- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan'la yapacağı karşılaşmaların hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/18.30)

3- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılmaya hak kazanacak son 4 takım, play-off finallerinde Gürcistan-Kuzey Makedonya, Macaristan-İzlanda, Kuzey İrlanda-Slovakya ve Sırbistan-İskoçya maçlarıyla belli olacak.

(Tiflis/20.00/Budapeşte/Belfast/Belgrad/22.45)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

(Barselona/23.00)

5- Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın son 32 turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Ukrayna'nın Khimik takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Yuzhny/19.00)

6- Futbolda Misli.com 3. Lig'de 8. hafta maçları tamamlanacak.

***

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Anadolu Ajansı
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