Karabağ'da 28 yıllık nadas bitiyor
|12 Kasım 2020 07:04
|+Aa- Yazdır
28 yıllık Ermeni işgalinin ardından büyük bir zafarle geri alınan Karabağ'ın bakir topraklarında tarım için hazırlıklar başladı. Yapılacak toprak analizlerinin sonucuna göre, arazilerde en fazla verimi veren ürünler yetiştirilecek ve hayvancılık yeniden canlandırılacak. Hedef; bölge halkının gıdada kendi kendine yeter duruma gelmesi.
Ermeni işgali nedeniyle yaklaşık 30 yıldır büyük bölümü atıl kalan Karabağ arazileri, Azerbaycan'ın topraklarını özgürleştirmesiyle ekonomiye kazandırılacak. Toprak yeniden tohumla buluşacak. Yapılacak toprak analizlerinin sonucuna göre, arazilerde en fazla verimi veren ürünler yetiştirilecek. Ayrıca arıcılık başta olmak üzere hayvancılık yeniden canlandırılacak. İşlenecek toprak sayesinde evine dönecek 1 milyondan fazla bölge halkının gıdada kendi kendine yeter duruma gelmesi planlanıyor. Ermenistan, uluslararası hukuku hiçe sayarak, Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini oluşturan Karabağ'ı işgal ediyordu. Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için 27 Eylül'de başlattığı harekat ile Şuşa zaferinin ardından 9 maddelik anlaşmayla sonuçlandırıldı.
1 MİLYON KARABAĞLI EVİNE DÖNECEK
Uzun yıllar süren esaretin ardından özgürleştirilen Dağlık Karabağ yeniden imar edilerek ihmalin izleri silinecek. Temel ihtiyaçların karşılanmasını takiben göçün tersine dönmesi için yerleşim yerleri düzene kavuşturulacak. İşgalden dolayı evlerinden çıkmak zorunda kalan 1 milyondan fazla kişinin evine dönmesi için hazırlıklar tamamlanacak.
KARABAĞ'A TARIM HEYETİ
Türkiye'den bir tarım heyeti, Karabağ'a gidecek. Tarım ve Orman Bakanlığında oluşturulan uzman bir heyetin önümüzdeki süreçte Azerbaycan'a gideceği öğrenildi. Türk heyet, sulama ve tarım arazilerinin ıslahı bilgi tecrübelerini paylaşarak, her türlü desteği verecek.
TOPRAK ANALİZİ YAPILACAK
Bölgede, tarımsal üretimin artırılması ve istihdam imkanlarının geliştirilmesi hedefleniyor. Bölgenin toprak analizleri yapılacak. Analiz sonucunda Karabağ'da toprak yapısına göre ekim yapılması desteklenecek. Bölgenin seracılık yapmaya da uygun olduğu belirtiliyor.
TARIMSAL ENVANTER
Bölgenin tarımsal envanteri çıkartılarak üretim ve satış temelli stratejiler geliştirilecek. Bölgenin tarım arazi varlıkları ve hayvan sayıları çiftçi kayıt sistemi ile uygun şekilde kayıt altına alınacak. Bu kayıtlar temel alınarak, tarımsal üretimin artırılması için, fide dağıtımı, zirai ilaç temini, yem ve gübre dağıtımı, tarımsal ekipman desteği verilecek. Karabağ'da uzunca bir süre tam randımanlı ekilemeyen topraklar üretime kazandırılacak. Karabağ, hayvancılık yapmaya da uygun bir bölge. Arıcılık başta olmak üzere hayvancılık faaliyetleri de desteklenecek.
Yasemin Asan
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Japonya'da üçüncü dalga alarmı!
12 Kasım 2020 10:41
|Facebook ve Google, ABD'deki siyasi reklam yasağını uzattı
11 Kasım 2020 23:35
|Azerbaycan Dışişleri: Gözlem noktasında Türkiye de olacak
11 Kasım 2020 21:47
|Biden'ın az farkla kazandığı eyalette oylar yeniden sayılacak
11 Kasım 2020 20:49
|2021 'Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı' ilan edildi
11 Kasım 2020 19:22
|Rusya'nın ürettiği korona aşısından olumlu haber
11 Kasım 2020 17:30
|Dağlık Karabağ'a gelen Rus barış güçleri ilk kez görüntülendi
11 Kasım 2020 15:57
|Dünyanın en uzun başbakanlık yapan devlet adamı Al Halife öldü
11 Kasım 2020 12:31
|İsrail uçağı Mekke üzerinden uçtu
11 Kasım 2020 06:40
|Aliyev: Rusya ve Türkiye, Karabağ sorununun çözümünde eşit role sahip
10 Kasım 2020 22:33