Bitki çayındaki tehlikeye dikkat

Kış aylarında özellikle bağışıklığı güçlendirmek için tercih edilen bitki çaylarının komşu, arkadaş, internet, televizyon kanalı gibi ortamlardan duyulanlara göre değil, fitoterapi alanında eğitimli doktor ve eczacıya danışarak kullanılması gerektiğini söyleyen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi fitoterapi uzmanı eczacı Eda Sönmez Gürer, "Her bitkinin olumlu etkisinin yanında olumsuz etkisi de bulunur.

Doğru şekilde kullanılmayan bitkiler, tiroit, nörolojik, otizm ve kısırlık gibi ciddi hastalıklara hatta ölümlere yol açabilir. Bitki ilaç etkileşimlerine de dikkat etmek gerekir. Özellikle yaban mersini ve zencefil kan sulandırıcı ilaçların etkisi artırabilir" dedi.

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