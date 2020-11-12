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Youtube çöktü mü, videolar neden açılmıyor? İşte nedeni

Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip Youtube'da sabah saatlerine doğru son dakika video açılmama sorunu görülmeye başladı. Video izlemek isteyen kullanıcılar istedikleri videolar açılmayınca merakla Youtube çöktü mü? sorusuyla araştırma yapmaya başladı. Peki Youtube çöktü mü, videolar neden açılmıyor? İşte son dakika detayları...
 12 Kasım 2020 08:05
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Youtube çöktü mü, videolar neden açılmıyor? İşte nedeni

Dünya genelinde adeta yeni bir meslek kolu haline de gelen video izleme ve paylaşım platformu Youtube'da sabah saatlerine doğru son dakika video yüklenmeme sorunu ortaya çıktı. Milyonlarca kullanıcısı bulunan Youtube'da izlemek istediği videoya tıklayanlar videolar açılmayınca çareyi Youtube çöktü mü? sorusu üzerinde araştırma yapmak ve bilgi edinmede buldu. Peki, Youtube çöktü mü, videolar neden açılmıyor?

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? YOUTUBE'DA VİDEOLAR NEDEN AÇILMIYOR?

Ünlü video paylaşım ve izleme platformu Youtube'da meydana gelen video açılmama sorununa ilişkin merak edilen Youtube çöktü mü?

Youtube'da videolar neden açılmıyor? gibi sorulara ilişkin son dakika detayları şöyle; Dünya çapında üne ve milyonlarca kullanıcıya sahip olan video paylaşım ve izleme platformu Youtube'da sabah saatlerine doğru video izlemek isteyenler tıkladıkları videoların yüklenmediğini görerek Youtube çöktü mü, videolar neden açılmıyor? gibi soruları merak etmeye başladı. Youtube yönetiminden de konuya ilişkin açıklama yapılırken, söz konusu sorun kısa denilebilecek bir zaman zarfı sonrasında normal işleyişine geri döndü.

An itibariyle Youtube videoları sorunsuz şekilde yükleniyor ve izlenebiliyor...

YOUTUBE'DAN İLK AÇIKLAMA!

Youtube yetkilileri tarafından Team YouTube adlı resmi Twitter hesabı üzerinden soruna ilişkin şu açıklama yapıldı;

"Şu an Youtube'da video izlemede sorun yaşıyorsanız, yalnız değilsiniz. Ekibimiz söz konusu sorunun farkında ve düzeltilmesi için çalışmaya devam ediyor."

"VE GERİ DÖNDÜK..."

Youtube yetkilileri tarafından yapılan ilk açıklama sonrasında sorunun çözüldüğüne ilişkin Team Youtube Twitter hesabı üzerinden ikinci açıklama gecikmedi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı...

"Ve geri döndük... Kesinti için çok üzgünüz. Söz konusu sorun tüm cihazlarda ve Youtube hizmetlerinde düzeltilmiş durumda. Bize karşı sabırlı olduğunuzdan dolayı teşekkür ederiz."

4 saat önce erişim problemi yaşanan youtube'de an itibariyle bir sorun yaşanmamaktadır.
Sabah
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