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Sağlıkçılar vaka artışı nedeniyle 'tükendiklerini' söylüyor

Türkiye, Kovid-19 salgınında birinci dalganın ikinci zirvesini yaşıyor. Salgında ön cephede mücadele veren sağlık çalışanları, vaka sayısındaki artış nedeniyle 'tükendiklerini' söylüyor. 11 Mart'tan bu yana 62'si hekim olmak üzere toplamda 143 sağlık çalışanı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Son 9 günde hastalarını iyileştirmek için mücadele veren 14 sağlık çalışanı yaşama veda etti.
 12 Kasım 2020 08:11
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Sağlıkçılar vaka artışı nedeniyle 'tükendiklerini' söylüyor

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre: Yeni tip koronavirüs salgınında ilk ölümün üzerinden 11 ay geçti. Çin'in Vuhan kentinde görülen virüs küresel bir salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 51 milyon 800 binin üzerine çıktı. Toplam can kaybı ise 1 milyon 280 bini aştı. Kovid-19 Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan adalar topluluğu Vanuatu'ya ulaştı, burada da bir vaka tespit edildi. Salgının ikinci dalgasını yaşayan Avrupa'da hayatını kaybedenlerin sayısını 300 bini geride bıraktı. İtalya, İngiltere ve İspanya'da günlük ölümler rekor kırdı. Avrupa ülkelerinde sağlık sistemleri çökme noktasına geldi. İnsanlığı aylardır tehdit eden salgını durdurmak için ön cephene mücadele verenler arasında bulunan sağlık çalışanları, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yorgun düştü.

'Yükü azaltılmalı'

İlk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bu yana 62'si hekim olmak üzere toplamda 143 sağlık çalışanı Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti. Birinci dalganın ikinci zirvesinin yaşandığı Türkiye'de yitip giden sağlık çalışanlarının sayısı da artmaya devam etti. Son 9 günde 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, sağlık çalışanı ölümlerinin akıl almaz boyuta ulaştığını söyledi. "Salgında inanılmaz bir artış söz konusu. Böyle olunca da, sağlık çalışanlarının iş yükü ciddi arttı ve buna bağlı olarak viral yükleri de artıyor" diyen Fincancı, "Çalışma süreleri de çok uzun. Viral yükün azalması için çalışma yükü azaltılmalı. Bakanlığın buna uygun bir çalışma düzenlemesi yapması gerekiyor. Yapılan değerlendirmelerde sağlık çalışanların 4 ile 14 kat arası daha fazla öldüğünü ve sağlık sorunları yaşadığını söyleyebiliriz" dedi. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve tabib odaları da gazetelere verdikleri ilanla Kovid-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesini istedi.

'Beraber ölüyoruz'

Medipol Üniversitesi öğretim üyesi, göğüs hastalıkları uzmanı Muhammed Emin Akkoyunlu da şunlara dikkat çekti:

"Sağlık çalışanları da buna bağlı olarak çok uzun çalışmak zorunda. Böyle olunca yüksek miktarda virüse maruz kalıyor ve maalesef ölümler yaşanıyor. Vatandaşlar da ölüyor. Maske takılmıyor, virüs ciddiye alınmıyor. Hep beraber hasta oluyor ve ölüyoruz. Kovid olup ilacı alıp kullanmayanlar var, maske takmayıp sosyal mesafeyi umursamayanlar var. Bu noktada tükenmişlik yaşıyoruz" dedi.

'36 saat nöbet'

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi pandemi servisinde çalışan anestezi ve reanimasyon uzmanı Dr. Aylin Yalçınkaya da, "Her yer açık, insanlar hiç virüs yokmuş gibi AVM'lerde kafelerde. Buna bağlı olarak vaka sayısı her geçen gün artıyor. Yıllık izinlerimiz iptal edildi, yorgun ve dinlemeden çalışıyoruz. 10 gün önce Kovid oldum dün işe başladım. Arkadaşlarımız ölüyor" diyerek kurallara uymayanları eleştirdi. İstanbul'da bir pandemi hastanesinde çalışan asistan doktor E.Y. de şunları söyledi:

"Biz asistanlar olarak hala 36 saat nöbet tutuyoruz. İş yükümüz çok fazla ve sağlık personeli yetersiz. Biz birilerin yaşaması için mücadele ederken, yetkililerin bu konuda gerekli önlemleri almadığını görüyoruz ve biz ölüyoruz."
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