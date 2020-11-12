Anıtkabir'de asker ve polis öğrencilerinin 'selamlamama' tartışması
Anıtkabir'deki 10 Kasım töreninde, saygı duruşu sırasında, avluda bulunan bazı asker ve polis öğrencilerinin selama geçmek yerine, hazır olda beklemeleri tartışma yarattı.
|12 Kasım 2020 08:17
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Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre: Söz konusu öğrencilerin neden selam vermediği üzerine sosyal medyada tartışma başladı. Milliyet'in konuştuğu askeri kaynaklar, "Kıt'a halindeki öğrenciler adına, kıt'ayı sevk eden subayın selam vermesinin yeterli olduğunu, öğrencilerin saygı duruşunu hazır olda geçirdiğini" kaydetti. CHP İzmir Milletvekili, TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi Mehmet Ali Çelebi, konuyu Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay'a iletti.
Milliyet'e açıklama yapan Çelebi, "Orada Genelkurmay Başkanı'na kadar tüm subaylar selam verirken, öğrencilerin selam vermemesinin şık bir görüntü oluşturmadığını söyledim. Yönetmelikte değişiklik yapalım gibi bir görüşme yaptım" dedi.
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