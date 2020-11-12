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Bakanlık, kadına şiddeti önlemek için 'aile arabuluculuğu' getiriyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kadına şiddet ve kamusal alana giren konular dışında dünyadaki örneklerindeki gibi aile arabuluculuğunu getirmek istiyoruz. Çalışma tamamlanmak üzere. Önce kadın derneklerinin görüşüne sunacağız" dedi.
 12 Kasım 2020 08:35
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Bakanlık, kadına şiddeti önlemek için 'aile arabuluculuğu' getiriyor

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hürriyet'e "Kadına şiddet ve kamusal alana giren konular dışında dünyadaki örneklerindeki gibi aile arabuluculuğunu getirmek istiyoruz. Çalışma tamamlanmak üzere. Önce kadın derneklerinin görüşüne sunacağız" dedi.

Hürriyet'in taslakla ilgili edindiği bilgiye göre, Avrupa ve ABD'deki örnekleri gibi Türkiye'de aile arabuluculuk merkezleri kurulacak. Aile hakimi, tarafları arabulucuya gönderecek. Ancak aile içi şiddet varsa arabuluculuk olmayacak. Kadının bu süreçte korunması için hakim gerekli tedbirleri alacak. Bu merkezlerde psikolog ve sosyal çalışmacılar da yer alacak, arabulucuyla birlikte bu sürece girecekler.

Arabulucu raporunu mahkemeye sunacak. Raporu inceleyecek hakim taraflara son olarak "boşanmak isteyip istemediklerini" soracak. Arabulucuda anlaşamamışlarsa, dava devam edecek. Gül, önceki gün yaptığı açıklamada nafakayla ilgili ise "Nafaka konusunda Bakanlığımızın şu kadar yıl olsun diye bir düşüncesi asla yok. Teknik çalışma yapılıyor ama ne olursa olsun bu konuda kadınların aleyhine hiçbir faaliyetin, hiçbir adımın hükümet, parti ve bakanlık olarak destekçisi olamayız" dedi.
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