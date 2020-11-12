Konya'daki süt banyosu rezaletinde tahliye
|12 Kasım 2020 08:49
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Tüm Türkiye'nin tepkisini çeken süt merkezinde süt banyosu skandalına ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Söz konusu videonun sosyal medyaya düşmesi üzerine soruşturma başlatan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri videonun çekildiği firmada denetimlerde bulunarak firmanın faaliyeti son vermiş şahıslar gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine konmuştu.
Büyük tepki toplayan ve vatandaşın güvenini zedeleyen skandal süt banyosu görüntülerinin failleri hakkında yeni bir gelişme yaşandı ve şahıslar serbest bırakıldı.
FİRMAYA CEZA
Firmaya 13 bin 934 lirada idari para cezası uygulandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında banyo yapan Emre Sayar ve bu anları kayıt altına alıp, sosyal medyada paylaşan Uğur Turgut gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece 'Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti' suçundan tutuklandı.
İFADELERİ DE ORTAYA ÇIKTI
İki şüpheli hem emniyette hem de savcılık ve nöbetçi hakimlikte verdikleri ifadelerinde tankın içerisindekinin süt olmadığını, içerisinde dezenfektan ve sıcak su bulunduğunu ileri sürdü.
TAHLİYE OLDULAR
6 Kasım günü çıkarıldıkları 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Emre Sayar ve Uğur Turgut, 5 gün sonda dün akşam saatlerinde bulundukları cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Öte yandan soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin firmadaki denetimlerinin sürdüğü öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Konya'daki bir süt fabrikasında süt toplama merkezinde kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin banyo yapması tepki çekmişti. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla son dakika haberi hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri soruşturma başlattı ve şirkete ceza uygulandı.
İŞ AKİTLERİ SONLANDIRILDI
Konya'da süt üretimi yapan bir süt fabrikasında kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişi süt kazanının içine girerek banyo yaptı. Süt kazanında banyo yaptığı anlar ise bir başka çalışan tarafından sosyal medya hesabından yayınlandı. Skandal görüntülerin içerisinde süt banyosu yapan kişinin videosunun arkasında Kemal Sunal'ın 'Sakar Şakir' isimli filminden alınan bir bölüm de yer almıştı.
FİRMA MÜHÜRLENDİ
Öte yandan, firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından alınan son dakika kararıyla mühürlediği ve söz konusu kişilerin iş akdinin sonlandığı öğrenildi.
SÜT DEĞİL DETERJANDI!
Konya'da faaliyet gösteren firmanın süt toplama merkezinde çalışan Emre S.'nin kazanda süt banyosu yaparken çekilen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Emre S. ve görüntüleri çeken işçi Uğur T., ilk ifadelerinde görüntülerin 2 hafta öncesine ait olduğunu ve şakalaşmak için çektiklerini söyledi.
Skandala karışan iki işçinin ayrıca, kazandaki sıvının süt değil deterjan olduğunu iddia ettiği, görüntüleri paylaştıktan sonra da bu kadar tepki alıp, büyüyeceğini düşünmediklerini söyledikleri öğrenildi.
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