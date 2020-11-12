1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Konya'daki süt banyosu rezaletinde tahliye

Süt banyosu skandalının yaşandığı Konya'dan tepki çeken bir son dakika haberi geldi. Süt toplama merkezinde süt banyosu yaparken çekilen iğrenç görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Emre Sayar (23) ve Uğur Turgut (31) isimli işçiler tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
 12 Kasım 2020 08:49
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Tüm Türkiye'nin tepkisini çeken süt merkezinde süt banyosu skandalına ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Söz konusu videonun sosyal medyaya düşmesi üzerine soruşturma başlatan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri videonun çekildiği firmada denetimlerde bulunarak firmanın faaliyeti son vermiş şahıslar gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine konmuştu.

Büyük tepki toplayan ve vatandaşın güvenini zedeleyen skandal süt banyosu görüntülerinin failleri hakkında yeni bir gelişme yaşandı ve şahıslar serbest bırakıldı.

FİRMAYA CEZA

Firmaya 13 bin 934 lirada idari para cezası uygulandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında banyo yapan Emre Sayar ve bu anları kayıt altına alıp, sosyal medyada paylaşan Uğur Turgut gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece 'Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti' suçundan tutuklandı.

İFADELERİ DE ORTAYA ÇIKTI

İki şüpheli hem emniyette hem de savcılık ve nöbetçi hakimlikte verdikleri ifadelerinde tankın içerisindekinin süt olmadığını, içerisinde dezenfektan ve sıcak su bulunduğunu ileri sürdü.

TAHLİYE OLDULAR

6 Kasım günü çıkarıldıkları 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Emre Sayar ve Uğur Turgut, 5 gün sonda dün akşam saatlerinde bulundukları cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Öte yandan soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin firmadaki denetimlerinin sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Konya'daki bir süt fabrikasında süt toplama merkezinde kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin banyo yapması tepki çekmişti. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla son dakika haberi hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri soruşturma başlattı ve şirkete ceza uygulandı.

İŞ AKİTLERİ SONLANDIRILDI

Konya'da süt üretimi yapan bir süt fabrikasında kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişi süt kazanının içine girerek banyo yaptı. Süt kazanında banyo yaptığı anlar ise bir başka çalışan tarafından sosyal medya hesabından yayınlandı. Skandal görüntülerin içerisinde süt banyosu yapan kişinin videosunun arkasında Kemal Sunal'ın 'Sakar Şakir' isimli filminden alınan bir bölüm de yer almıştı.

FİRMA MÜHÜRLENDİ

Öte yandan, firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından alınan son dakika kararıyla mühürlediği ve söz konusu kişilerin iş akdinin sonlandığı öğrenildi.

SÜT DEĞİL DETERJANDI!

Konya'da faaliyet gösteren firmanın süt toplama merkezinde çalışan Emre S.'nin kazanda süt banyosu yaparken çekilen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Emre S. ve görüntüleri çeken işçi Uğur T., ilk ifadelerinde görüntülerin 2 hafta öncesine ait olduğunu ve şakalaşmak için çektiklerini söyledi.

Skandala karışan iki işçinin ayrıca, kazandaki sıvının süt değil deterjan olduğunu iddia ettiği, görüntüleri paylaştıktan sonra da bu kadar tepki alıp, büyüyeceğini düşünmediklerini söyledikleri öğrenildi.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Karantinayı ihlal eden sanığa 1 ay 20 gün hapis cezası
11 Kasım 2020 20:32		 Cinsel istismar sanığı öğretmene 621 yıl hapis cezası
11 Kasım 2020 19:06
Yılmaz Özdil'e, Hulusi Akar'a hakaretten hapis cezası
11 Kasım 2020 18:08		 Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci davada 37 kez ağırlaştırılmış müebbet
11 Kasım 2020 16:53
İstismara 'iyi hal' indirimi tepki çekti
11 Kasım 2020 07:32		 Kontrol noktasından elinde tabancayla geçtiği görüntüyü paylaşan kişi yakalandı
10 Kasım 2020 20:00
Adnan Oktar'ın mektubunda 'kaset' iması
10 Kasım 2020 08:31		 Müyesser Yıldız için tahliye kararı
09 Kasım 2020 13:54
Mahkeme kararı Eylül Yağlıkara'nın ailesinin yanan yüreğine su serpti
06 Kasım 2020 13:43		 Aziz Yıldırım şike davasında beraat etti
06 Kasım 2020 12:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:20 - Üç ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi11:16 - Tekirdağ Şehir Hastanesi yarın açılıyor11:14 - Yelda hemşire cepheden sonra İzmir'deki depremde de görev aldı11:13 - 'Bu süreçte 'genciz, atlatırız' diyenlerin solunum sıkıntısı çektiğine şahit olduk'11:13 - Her 10 kişiden 4'ü gün boyu aynı maskeyi kullanıyor11:09 - Yasalaşan borç yapılandırmasına ilişkin kanunun detayları
11:05 - Yumurta fiyatları yüzde 30 arttı10:57 - Altında düşüş devam ediyor10:52 - Prof. Çelen: Çin aşısı uygulanan iki sağlık çalışanında antikor oluştu10:46 - 'Yapılandırma taksitleri 60 ay olsun'10:46 - Oxford Üniversitesi araştırması... Hayat ne zaman normale döner?10:44 - Bakan Akar: S-400 sistemini kullanılacağız
10:43 - Eskişehir'de kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı10:43 - İlk tıp diploması olduğu iddia ediliyor! Adana'da ele geçirildi10:42 - AK Partili bir milletvekilinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı10:41 - Japonya'da üçüncü dalga alarmı!10:38 - 'Hiç kimsenin talimatına bakarak değil, dosyaya bakarak karar verin'
10:25 - Bakan Varank: Türkiye'nin hem bugününe hem de yarınına güven artıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan açıklama
Evlilik yıl dönümü izni emniyet personelinin yüzünü güldürdü
Anıtkabir'de asker ve polis öğrencilerinin 'selamlamama' tartışması
Aşıyı bulan Türk Profesör açıkladı. Aşı ne zaman Türkiye'ye gelecek?
Erdoğan, Melih Gökçek ile görüştü
Korona savaşçılarının perişan halini paylaşıp herkesi uyardı
Bu tuzağa düşenler polise gidemiyor... 'Altın bulduk gel satalım'
Aylıksız izin halinde maaş iadesi neden daha fazla olur?
Faiz lobisi bastırıyor
Bitki çayındaki tehlikeye dikkat
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kamyon arkası yazıları 1
yansıma 3
oda kokusu 3
Tüketiciye bandrollü ürünleri sorgulama imkanı 2
Doğal yaşam parkı 1
kocasavar 3
fenerbahce'nin tik tok'a girmesi 6
espadril 2
benzine yine zam yapılması 3
cahilsavar 1
SON İLANLAR
Adalet Bakanlığı 400 idare memuru alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 50 sağlık personeli alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
Tunceli Nazimiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Kastamonu Araç Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel Enerji 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam