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Bu tuzağa düşenler polise gidemiyor... 'Altın bulduk gel satalım'

Telefon dolandırıcılığında yeni yöntem işin içine tarihi eser katmak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bir ayda "Osmanlı tuğralı altınlar bulduk. Bunları birlikte elden çıkaralım" gibi mesajlarla dolandırılmış 100'den fazla kişinin şikayeti geldi.
 12 Kasım 2020 08:50
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Bu tuzağa düşenler polise gidemiyor... 'Altın bulduk gel satalım'

Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre: Bu sistemde cep telefonuna tanımadığınız bir numaradan mesaj geliyor. Bu mesaj sanki size yanlışlıkla gönderilmiş gibi bir izlenim yaratmak üzere tasarlanmış. Mesajda; "Selam ağabey, ben Mesut. Teyzem ahırın yarım metre eşiğinden 2111 adet altın para buldu. Bu altınların üzerinde yedi yıldız ve Osmanlı Tuğra resmi var. Bunları elden çıkarmamıza yardımcı ol. Yarı yarıya ekmeğini yeriz. Ben köyden ayrılamıyorum beni acil ara" deniliyor. Mesajı alan kişiler üç farklı yolda hareket ediyor. Duyarlı vatandaşlar hemen devletin yetkili birimlerine haber veriyor. Bir kısmı mesajı görüp umursamıyor. Üçüncü ve vahim yolu seçenler ise bu numarayı geri arıyor. Karşı taraf mesajı yanlış attığını ama eğer arayan kişi ilgileniyorsa beraber bu işi yapabileceklerini söylüyor. Arayan kişi sikkelere dair kanıt istiyorsa buluşuluyor ve onlarca sahte sikke içinden üzeri altınla kaplanmış yalnızca biri çıkarılarak kendisine veriliyor ve yüksek miktarda parası alınıyor.

POLİSE GİDEMİYORLAR

Dolandırıcılar karşı tarafı ikna etmek için genellikle polisle başlarının dertte olduğunu, hastası olduğunu veya acil bir durumu olduğunu söyleyerek neden sikkeleri doğrudan kendisinin satmadığına dair mazeretler uyduruyor. Sonunda dolandırıldığını anlayan kişilerse polise gidemiyor. Çünkü normalde bir suça iştirak etmiş oluyorlar. Verdikleri para da dolandırıcıyla birlikte buhar oluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı kendilerine gelen ihbarları Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı'na bildirerek dolandırıcıların peşini bırakmıyor.

BAKANLIK UYARDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıklaması özetle şöyle: "Bakanlık, yalnızca son bir ayda kendisine ulaşan 100'den fazla mesajı Asayiş Dairesi'ne iletmiştir. Gerek dolandırıcılık mesajları gerekse de gerçekten bir kültür varlığı kaçakçılığı olayında vatandaşlarımızın hazırlıklı bulunması ve ivedilikle kolluk kuvvetlerimize haber vermeleri çok büyük önem taşıyor."

SUÇA İŞTİRAK NEDENİYLE HAPİS

Kültür varlığı bulmak için izinsiz araştırma ve kazı yapmak 2863 sayılı yasa kapsamında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası olan bir suç. Bu kültür varlıklarını elde etmek, bulundurmak, satmak, almak yine aynı şekilde hapisle cezalandırılıyor.
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