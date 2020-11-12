Ankara Sitelerde çıkan yangın kontrol altına alındı
|12 Kasım 2020 09:17
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Çamlıtepe Caddesi'ndeki bir sunta toptancısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, çevredeki binalara da sıçradı.
Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Ekiplerin çalışmaları sonucu yanan binanın yanındaki Abdullah Tokur Ortaokulu'na alevlerin sıçraması önlendi.
Olay yerinde incelemelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirten Yavaş, yanan işletmenin arkasındaki binada kalan Suriyelilerin de tahliye edildiğini söyledi.
- "Yangın kontrol altına alındı"
Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yazılı açıklamada, sunta MDF dükkanında saat 19.07'de çıkan yangına itfaiye ekiplerinin üç dakika içerisinde müdahale etmeye başladığı bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 13 istasyondan 93 personel, 12 arazöz, 14 tanker, 2 merdiven, 1 köpük kulesi, 6 pikap, ASKİ'ye bağlı 5 tanker, 7 personel, Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı 27 tanker, 3 iş makinesi, 30 personel, ANFA'ya bağlı 31 tanker, 31 personel ve diğer birimlere bağlı 7 tanker 7 personel olmak üzere toplam 108 araç 168 personel ile yangın söndürme çalışmalarına devam etmektedir. Yangın kontrol altına alınmıştır."
- "Nasıl oldu bilen yok"
Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı da yangının başlamasının ardından itfaiye ekiplerinin hemen olay yerine geldiğini söyledi.
Hem Ankara Büyükşehir Belediyesinin hem Altındağ Belediyesi yetkililerinin olay yerinde olduğunu aktaran Taklacı, "MDF suntalama deposu burası. Bu malzeme için için yanıyor şu an itibarıyla. Bunun için yangın biraz geç söndürüldü ama yandaki binalara sıçramadan kontrol altına aldılar." dedi.
Taklacı, yangının neden çıktığına ilişkin bir öngörünün olup olmadığının sorulması üzerine, "Bütün kepenkleri kapalıymış. 18.00 civarında kapatmışlar, ondan sonra kendiliğinden çıkan bir yangın. Nasıl oldu, nereden oldu bunu bilen yok şu an itibarıyla. Ben de yanlış bilgi vermek istemiyorum." cevabını verdi.
Can kaybı olmadığını ancak maddi hasarın fazla olduğunu belirten Taklacı, bir daha böyle hadiselerinin yaşanmaması temennisinde bulundu.
Olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor.
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