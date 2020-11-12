Üç ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine karar verildiği belirtildi.

Alınan karara uymayanlara, Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılacağı belirtilen açıklamada, suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK'nın 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği aktarıldı.

HATAY

Hatay'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, bugünden itibaren gün içinde 10.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilmelerine karar verildiği belirtildi.

Bu saatler dışında söz konusu vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı bildirilen açıklamada, kararı ihlal edenler hakkında adli ve idari işlem yapılacağı kaydedildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindekilerin 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmasında kısıtlamaya gidildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar hakkında bilgi verildi.

65 yaş ve üzeri vatandaşlarla ilgili bazı kararların alındığı belirtilen açıklamada, "Koronavirüs salgınının ildeki seyrinin anlık olarak takip edilerek hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre 65 yaş ve üzerindekilerin saat 10.00--16.00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmesine karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu bilgiler verildi:

"65 yaş ve üzeri şahıslardan kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşlarının personeli olmak üzere kamu görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliği belgelerden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanları, karardan muaf tutulacak. Karara uymayanlarla ilgili idari yaptırımın yanı sıra konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak."