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Bu hafta 7 film vizyona girecek

Seyid Çolak'ın Dünya Prömiyeri 41. Uluslararası Moskova Film Festivali'nde yapılan filmi "Kapan" izleyici ile buluşacak- Gani Rüzgar Şavata ve Hakan Gürtop'un yönetmenliğini üstlendiği "Ahmet İki Gözüm", sanatçı Ahmet Kaya'nın yaşam hikayesini sinemaya uyarlıyor- Will Wernick'in yönettiği "Follow Me", bir sosyal medya fenomeninin yeni macerası için Moskova'ya gidişini ve orada yaşanan sıra dışı olayları anlatıyor
 12 Kasım 2020 09:38
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Bu hafta 7 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 7 film vizyona girecek.

Genç yönetmen Seyid Çolak'ın Dünya Prömiyeri 41. Uluslararası Moskova Film Festivali'nde yapılan filmi "Kapan" yarın izleyici ile buluşacak.

Onur Dilber, Münibe Millet, Serkan Altıntaş ve Sami Aksu'nun başrollerinde oynadığı filmin senaryosunu yönetmen Seyid Çolak, Güven Adıgüzel ile birlikte kaleme aldı.

Macera türündeki film; bir adada balıkçılıkla hayatlarını idame ettiren beş arkadaşın, aralarından birinin kaybolması ve vahşi bir kurdun ortaya çıkmasıyla yaşadıklarını anlatıyor.

- "Ahmet İki Gözüm"

Gani Rüzgar Şavata ve Hakan Gürtop'un yönetmenliğini üstlendiği "Ahmet İki Gözüm", sanatçı Ahmet Kaya'nın yaşam hikayesini sinemaya uyarlıyor.

Özgür Tüzer, Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Metin Yıldız ve Yelda Reynaud'un başrollerinde oynadığı filmin senaryosu Gönül Aktürk, İlker Barış ve Gani Rüzgar Şavata tarafından kaleme alındı.

- "Sıra Dışı"

Vince Vaughn, Kathryn Newton, Celeste O'Connor, Misha Osherovich ve Uriah Shelton'ın başrollerinde oynadığı "Sıra Dışı" gerilim tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.

"Happy Death Day" serisinin yönetmeni Christopher Landon imzalı film, kendi halinde lise hayatını sürdüren bir kadın ile kasabaya korku salan bir seri katilin birbirlerinin bedenlerinde uyanmasıyla gelişen olayları konu ediniyor.

- "Follow Me"

Will Wernick'in yönetmenliğini yaptığı "Follow Me"de Holland Roden, Keegan Allen, Dimiter Marinov, Pasha D. Lychnikoff ve Denzel Whitaker gibi isimler rol aldı.

Korku ve gerilim türündeki yapım; bir sosyal medya fenomeninin yeni macerası için Moskova'ya gidişini ve orada yaşanan sıra dışı olaylar etrafında dönüyor.

- "Azizler Hapishanesi"

Meg Alexandra, Gabz Barker ve Jess Chanliau'nun oynadığı "Azizler Hapishanesi"ni Russell Owen yönetti.

İngiltere yapımı film; St. Leonards Adası'nda tecrit edilen azılı suçlular üzerinde uygulanan ekstrem tıbbi deneylerin dehşetengiz sonuçlarıyla mücadele edilmesini anlatıyor.

- "Pinokyo"

"Gomorra", "Tale of Tales" ve "Dogman" gibi yapımlarla adından söz ettiren İtalyan sinemacı Matteo Garrone, Carlo Collodi'nin klasik çocuk masalı Pinokyo'yu canlı çekimle yeniden sinema perdesine taşıyor.

Fransa, İngiltere ve İtalya ortak yapımı filmin başrollerinde Federico Lelapi, Roberto Benigni, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini ve Marine Vacth rol aldı.

- "Çifte Bela"

Marcus H. Rosenmüller'in yönetmen koltuğunda oturduğu; Luis Vorbach, Jona Gaensslen, Margarita Broich, Marie Leuenberger ve Serkan Kaya'nın oynadığı "Çifte Bela"; keşfettiği sihirli bir ayna ile ödev ve sorumluluklar gibi istemediği şeyleri yaptırabileceği ikizine kavuşan Frido'nun, sihirli aynayı yakın arkadaşı Emil'e göstermesiyle gelişen olaylar etrafında dönüyor.
Anadolu Ajansı
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