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Dolar güne sakin başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 12 Kasım 2020 09:41
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Dolar güne sakin başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 7,8790 7,8800
Avro 9,2650 9,2660
Sterlin 10,3670 10,4160
ANKARA
ABD Doları 7,8500 7,9100
Avro 9,2250 9,2850
Sterlin 10,3050 10,5100
Anadolu Ajansı
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