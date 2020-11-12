Erdoğan, Melih Gökçek ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ile görüştü
|12 Kasım 2020 09:50
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