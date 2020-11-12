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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,41 artışla 1.284,52 puandan başladı.
 12 Kasım 2020 10:06
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,41 artışla 1.284,52 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 5,31 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 1.284,52 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,15 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomideki yeni dönem" açıklamaları sonrası döviz kurları ve buna bağlı olarak altın fiyatlarındaki sert düşüşün desteğiyle gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.284,62 puana taşıyan BIST 100 endeksi, bir önceki gün kapanışına göre yüzde 2,91 değer kazanarak 1.279,22 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Türk lirası varlıklara talebin arttığını belirterek, Borsa İstanbul'da uzun süre çok yüksek iskonto ile işlem gören banka hisselerindeki yüzde 9'a yaklaşan primlerin, BIST 100 endeksinin yükselişinde en yüksek ağırlığa sahip olduğunu söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra ABD'de enflasyon, İngiltere'de büyüme ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300 seviyesinin direnç, 1.220 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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