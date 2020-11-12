Doktor belediye başkanı belde halkını salgına karşı anons yaparak uyardı

Başkan Soyuak, Evreşe ve bağlı köylerde salgının artış göstermesi nedeniyle farklı bir yöntem uyguladı.

Belediye hoparlörlerinden anons yapan Kamil Soyuak, salgına karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirterek, vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymaları tavsiyesinde bulundu.

Evreşe Belediyesi olarak dezenfeksiyon çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Başkan Soyuak, bu konuda belde halkından da duyarlılık beklediklerini hatırlatarak, anonsunda şunları söyledi:

"Lütfen maskesiz evden dışarı çıkmayın. Komşu gezmelerinde lütfen maskesiz, aynı odada, aynı evde bulunmayın. Maske çok önemli. Yalnızca sizin takmanız değil, karşınızdaki kişinin de takması, en az sizin takmanız kadar önemli. Sosyal mesafe dediğimiz mesafe, en az bir buçuk metre olmak zorunda. Bu kovid salgını, özellikle yaşlılarımız, şeker hastaları ve özellikle de tansiyon hastalarında ölüme kadar gidebilecek sonuçlara neden olmakta. Bu yüzden, yaşlılarımızı korumak için, Evreşe'mizi korumak için, lütfen maskesiz dışarıya çıkmayalım. Lütfen kahvelerde otururken, bir buçuk metre kuralına uyalım. Lütfen, muhakkak kahvede bile olsanız, komşuda bile olsanız, maskeli olmaya dikkat edin."