Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 18 gözaltı
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
|12 Kasım 2020 10:16
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde 2 tabanca, 2 pompalı tüfek, örgütsel doküman, toplatılmasına yönelik karar bulunan kitaplar, örgütün sözde bayrağı ile dijital materyaller ele geçirildi.
Şüpheliler emniyete götürüldü.
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