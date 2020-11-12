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Evlilik yıl dönümü izni emniyet personelinin yüzünü güldürdü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla hazırlanan ve personele evlilik yıl dönümlerinde mazeret izni verilmesini öngören genelgenin sağladığı olanakla 9 ayda yaklasık 40 bin emniyet personeli evlilik yıl dönümünlerinde eşlerinin yanında olabildi
 12 Kasım 2020 10:21
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Evlilik yıl dönümü izni emniyet personelinin yüzünü güldürdü

Mesai gözetmeksizin çalışan, zaman zaman da evlerinden ve eşlerinden uzakta vazife yürüten emniyet personelinin yüzünü evlilik yıl dönümü mezaret izni güldürdü.

Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Içisleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 21 Şubat'tan itibaren evlilik yıl dönümlerinde bir gün mazeret izni kullandırılması personele moral kazandırdı.

Genelgenen yayımlandığı tarihten bugüne kadar Emniyet Genel Müdürlügü merkez ve tasra teskilatında görevli 39 bin 124 personel, evlilik yıl dönümünde eşlerinin yanında olma imkanı buldu.
Anadolu Ajansı
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