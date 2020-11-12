'Hiç kimsenin talimatına bakarak değil, dosyaya bakarak karar verin'
|12 Kasım 2020 10:38
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce Meyra Palace Otel'de düzenlenen Ceza Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları Sempozyumu'na katıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sempozyumun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Gül: "Hukuk güvenliğini vatandaş lehine koruyacak, daha da güçlendirecek, tutuklamayı istisna olarak değerlendiren uygulamaları sağlayacağız."
Adalet Bakanı'nın açıklamAları:
Adalet Bakanı Gül: "İster yerli ister yabancı yatırımcı olsun, uzun vadeli
yatırımlar, öngörülebilir, sonuçları kestirilebilir bir hukuk pratiği ile yakından
ilgilidir. Anayasa Mahkemesi bir karar verip 'Mahkemenin buna uyar mı uymaz
mı' gibi bir öngörülebilirliğin olmadığı yerde yatırımda hukuk öngörülebilirliğinden
bahsetmek mümkün değil."
Adalet Bakanı Gül: "Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun.
Yargı konjonktüre, birilerinin dediğine bakmaz. Yargı dosyaya, vicdanına, hukuka,
Anayasa'ya bakar. Bizim beklentimiz budur."
Adalet Bakanı Gül: "Hiç kimsenin tavsiyesine, talimatına bakarak değil,
dosyaya bakarak, vicdanınıza göre karar verin. Bu konuda hakim ve savcıların
yanında güçlü şekilde durmaya devam edeceğiz."
#CANLI | Ceza Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları Sempozyumuhttps://t.co/iCWpLocTRVT.C. Adalet Bakanlığı (@adalet_bakanlik) November 12, 2020
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