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Japonya'da üçüncü dalga alarmı!

Şu ana kadar 2 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği ve 110 binden fazla aktif vakanın bulunduğu Japonya, koronavirüs salgınında üçüncü dalganın etkisi altına girdi.
 12 Kasım 2020 10:41
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Japonya'da üçüncü dalga alarmı!

Japonya Tıp Federasyonundan (JMA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ekimden beri üçüncü dalganın ülkeyi etkisi altına aldığı bildirildi.

JMA Başkanı Nakagawa Toşio, düzenlediği basın toplantısında, "Ülke geneli yeni vaka artış hızı geçen aydan bu yana, Hokkaido dahil, yeniden yükseliş gösteriyor ki bunun üçüncü dalga olduğunu düşünebiliriz." dedi.

'SAĞLIK SİSTEMİ ZORLANACAK'

Sağlık alt yapısının önemine dikkati çeken Nakagawa, "Artış bu şekilde sürerse sağlık sistemi zorlanacak. Kovid-19 en yakın zamanda kontrol altına alınmalı." diye konuştu.

JAPONYA'DA SON DURUM

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 112 bin 880'e, ölü sayısı bin 876'ya yükseldi. Vaka sayısı Tokyo'da 33 bin 377'ye, Osaka'da 14 bin 376'ya, Kanagawa'da 9 bin 603'e çıktı.
Anadolu Ajansı
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