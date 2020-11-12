AK Partili bir milletvekilinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
|12 Kasım 2020 10:42
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AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Özen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığını bildirdi.
Süreci hafif hastalık belirtileriyle geçirdiğini kaydeden Özen, "İnşallah tedavi ve dualarınızla bir an önce atlatıp aranıza dönmüş olacağım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak inşallah bir an önce bu salgından kurtuluruz." ifadelerini kullandı.
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