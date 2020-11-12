Bakan Akar: S-400 sistemini kullanılacağız
|12 Kasım 2020 10:44
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2021 yılı bütçe
görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz
başkanlığında toplandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantıya katılarak
komisyon üyelerini selamladı.
Akar:"Bazı NATO üyelerinde mevcut olan S-300 sistemi NATO İttifakı içinde
nasıl kullanılıyorsa, S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacaktır."
Akar: "(S400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi)Tedarik
ettiğimiz sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam ediyoruz"
Akar: ABD'nin teknik anlamda S-400 ve F-35'lerin uyumluluğu konusundaki kaygısını
ele almaya hazırız. Ortak çalışma grubu teklifimiz halen masadadır
Milli Savunma Bakanı Akar: "Koronavirüs ile mücadelemizi başarıyla sürdürüyoruz.
Bu konuda dünyada en başarılı olan ordulardan biriyiz."
Akar: "Operasyon bölgelerinde kara, deniz ve havada, tüm birliklerde faaliyetler
salgından etkilenmeden planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor."
Akar: "(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan itibaren FETÖ bağlantısı nedeniyle TSK'dan toplam 20 bin 571 personel ihraç edilmiştir."
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