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Bakan Akar: S-400 sistemini kullanılacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:"Bazı NATO üyelerinde mevcut olan S-300 sistemi NATO İttifakı içinde nasıl kullanılıyorsa, S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacaktır."
 12 Kasım 2020 10:44
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Bakan Akar: S-400 sistemini kullanılacağız

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantıya katılarak komisyon üyelerini selamladı.

Akar:"Bazı NATO üyelerinde mevcut olan S-300 sistemi NATO İttifakı içinde nasıl kullanılıyorsa, S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacaktır."

Akar: "(S400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi)Tedarik ettiğimiz sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam ediyoruz"

Akar: ABD'nin teknik anlamda S-400 ve F-35'lerin uyumluluğu konusundaki kaygısını ele almaya hazırız. Ortak çalışma grubu teklifimiz halen masadadır

Milli Savunma Bakanı Akar: "Koronavirüs ile mücadelemizi başarıyla sürdürüyoruz. Bu konuda dünyada en başarılı olan ordulardan biriyiz."

Akar: "Operasyon bölgelerinde kara, deniz ve havada, tüm birliklerde faaliyetler salgından etkilenmeden planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor."

Akar: "(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan itibaren FETÖ bağlantısı nedeniyle TSK'dan toplam 20 bin 571 personel ihraç edilmiştir."

Anadolu Ajansı
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