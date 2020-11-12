Tekirdağ Şehir Hastanesi yarın açılıyor

- Sağlık Bakanlığınca kamu-özel sektör iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında yapımı tamamlanan, son teknolojik cihazların kullanıldığı Tekirdağ Şehir Hastanesi yarın törenle hizmete girecek.

Akfen İnşaat tarafından yapımı gerçekleştirilen 566 yataklı hastanede 124 poliklinik, 18 ameliyathane ve 102 yoğun bakım yatağı yer alıyor. Hastanede sağlık personeli haricinde 700 hizmet personeli istihdam edilecek.

159 bin metrekarelik inşaat alanına sahip hastanenin 297 araç kapasiteli açık otoparkı ve 1054 araç kapasiteli kapalı otoparkı bulunuyor.

Hastanenin yarın yapılacak açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılması bekleniyor.

Tekirdağ'ı sağlık alanında da çekim merkezi haline getirecek hastane, Bulgaristan ve Yunanistan'ı da içine alacak şekilde Trakya'nın en gelişmiş entegre sağlık tesisi olarak öne çıkıyor.

Hastanenin gelecekte sağlık turizminde de adından söz ettirmesi bekleniyor.

Tekirdağ Şehir Hastanesinin 566 yatağının 464'ü genel hastane yatak kapasitesine ayrıldı. İki odanın yanık birimi için ayrıldığı hastanede, 8 mahkum odası yer alıyor.

Hastane, son dönemde dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yoğun bakım yatak kapasitesi bakımından da öne çıkıyor. Hastanede yer alan 102 yoğun bakım yatağının 46'sı genel yoğun bakıma ayrılırken sağlık kuruluşunda 27 yenidoğan, 16 pediatrik, 5 kardiyovasküler cerrahi (KVC) ve 8 de koroner yoğun bakım yatağı bulunuyor.

Hastanenin ameliyathanelerinde bulunan "hasta hazırlık-ayılma alanları" mekanik olarak yoğun bakım odasına çevrilecek şekilde hazırlandı.

Tek kişilik yoğun bakım odaları, ihtiyaç halinde çift kişilik odaya dönüştürülebiliyor.

Hastanede tek kişilik 4 anne-bebek uyumu odası ile anne otelinde 14 özel yatak yer alıyor.

Hastanede kanser hastaları için tanı koyma aşamasında süreci hızlandırıp hayat kurtaran Pet-CT ünitesi ve Gamma kamera ünitesi bulunacak. Bununla birlikte 7 yataklı radyoaktif iyot tedavi ünitesi de hizmet verecek. Hastanede ayrıca kanser hastalarının tedavisi için radyasyon onkolojisi bölümünde en ileri teknolojiye sahip Lineer Accelerator cihazı da kullanılacak.

Türkiye'nin öncelikli deprem izolatörlü şehir hastanelerinden olacak dev tesiste, taşıyıcı kolonlarının her birine yerleştirilmiş 651 deprem izolatörü yer alıyor.

Akıllı bina konsepti ile inşa edilen Tekirdağ Şehir Hastanesinde, trijenerasyon ile tasarruflu ısıtma ve soğutma hayata geçirildi.

Hastane alanında 1 kilometrelik bisiklet yolu ve helikopter pisti bulunuyor. Hastanede ücretsiz vale servisi de mevcut.

- Kanser tedavisinde ileri teknoloji kullanılacak

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şehir Hastanesi ile bölgenin sağlık alanında birçok ilke kavuşacağını söyledi.

Hastanenin açılmasıyla kentin 102 yoğun bakım yatağına kavuşacağını belirten Kalkan, "Bölgemizde Cumhuriyet tarihimizin en büyük sağlık yatırımlarından biri hayata geçirildi. Burada kanser tanı ve tedavide bize zaman kazandıran ve tedavinin başarısını artıran Pet-CT ünitesi bulunacak. Bugüne kadar vatandaşlarımız bunun için diğer illere gidip hizmet alıyordu. Artık vatandaşlarımızın il dışına gitmesine gerek kalmayacak." dedi.

Kalkan, hastanede ileri teknolojiye sahip cihazların kullanılacağını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Hastanede mikrobiyoloji, biyokimya, genetik ve patoloji alanlarında aynı anda tüm testleri çalışabilecek ileri bir cihaz parkurumuz olacak. Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği şehir hastanelerinde vatandaşımıza beş yıldızlı otel konforunda hizmet sunulacak. Binamız ısıtma ve soğutmada tasarruflu bir çerçeveye sahip. Çatısındaki 6 bin metrekarelik güneş panelleriyle kendi suyunu kendisi ısıtacak."

Şehir Hastanesinin "Trakya'nın kalbi" olacağını vurgulayan Kalkan, "Özellikle sağlık turizminde bölgemiz önemli bir üs kazanacak. Hem Balkanlar'dan hem de dünyanın farklı ülkelerinden gelecek insanlara hizmet verecek." diye konuştu.