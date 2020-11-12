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'Bu süreçte 'genciz, atlatırız' diyenlerin solunum sıkıntısı çektiğine şahit olduk'

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Osman Özüdoğru:- "Bu süreçte genç ve başka herhangi bir hastalığı olmayan, son derece kuvvetli, bağışıklığının güçlü olduğunu söyleyen hastalarımız ve tanıdıklarımız oldu. 'Bize bir şey olmaz, genciz, atlatırız, bu griptir.' diyenlerin hem serviste hem yoğun bakım ünitesinde solunum sıkıntısı çektiğine, ateşler içinde kaldığına şahit olduk"
 12 Kasım 2020 11:13
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- Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Osman Özüdoğru, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden hastaların yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Pandemi hastanesine dönüştürülen Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Özüdoğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedavisi gören çoğu hastanın nefes alabilmek için çaba gösterdiğini söyledi.

"Hem doktorlar hem diğer sağlık çalışanları hem de hastalar son derece endişeli." diyen Özüdoğru, hastalarda ölüm korkusunu gördüklerini aktardı.

Özüdoğru, bazı hastalarda tedavilerinin ardından stres bozukluğu yaşandığını dile getirerek, sağlık çalışanlarının aileleri ve yakınları için de endişe duyduğunu aktardı.

"Sağlık personelinin endişesi hastalığın kendisine bulaşması değil, yakınlarının, ailelerinin, çocuklarının virüsü kapmasından korkuyorlar. Ben de aynı şeyi düşünüyordum." ifadelerini kullanan Özüdoğru, yaşadığı endişeli sürece ilişkin şunları kaydetti:

"2 aylık kızımı memlekete göndermek zorunda kaldım. O zorlu süreçte yaklaşık 45 gün ayrı kaldık. Daha sonra yavaş yavaş normalleşmeye başlayınca aileme kavuştum. En çok anne, babaya ihtiyaç duyduğu dönemde kızımdan ayrı kalmak beni yıprattı ama bu ayrılık sayesinde hastalığı eşime ve çocuğuma bulaştırmayacak olmam beni teskin etti."

Özüdoğru, kaybettikleri hastalar için üzüldüklerini, yaşama dönen hastaları için de büyük mutluluk yaşadıklarını belirtti.

Bu zorlu süreçte 4 kızı ve eşiyle hastanede koronavirüs tedavisi gören bir kadının yaşadıklarından çok etkilendiğini ifade eden Özüdoğru, kadının yoğun bakımdaki eşi ile kızları için endişelendiğini, kızların da anneleri için endişe ettiğini söyledi.

Özüdoğru, yaşlı hastaların taburcu edildiği anı unutamadığını aktararak, 80-90 yaşında hastaların taburcu edildiklerinde kendilerine dua etmesinden, ellerini açıp Allah'a şükretmelerinden çok etkilendiğini dile getirdi.

- Virüs bulaşıcı ve ölümcül

Virüsün bulaşıcı ve ölümcül olduğuna dikkati çeken Özüdoğru, daha önce hiçbir sağlık sorunu bulunmayan hastaların da süreci çok zor geçirebildiğinin altını çizdi.

Özüdoğru, bazı hastaları yoğun bakımdan çıktıklarında dahi serviste 1,5 ay yatırmak zorunda kaldıklarını kaydederek, "Çünkü nefesleri hala düzelmiyordu. Bazı hastaları da oksijen tüpü ve cihazlarla evlerine gönderdik." ifadelerini kullandı.

- "Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz"

Vatandaşları koronavirüse karşı kurallara uymaları konusunda uyaran Özüdoğru, şöyle konuştu:

"Bu süreçte genç ve başka herhangi bir hastalığı olmayan, son derece kuvvetli, bağışıklığının güçlü olduğunu söyleyen hastalarımız ve tanıdıklarımız oldu. 'Bize bir şey olmaz, genciz, atlatırız, bu griptir.' diyenlerin hem serviste hem yoğun bakım ünitesinde solunum sıkıntısı çektiğine, ateşler içinde kaldığına şahit olduk. Vatandaşlarımızın, Sağlık Bakanlığımızın tavsiye ettiği maske, hijyen ve mesafe kuralına uymalarını öneriyoruz. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Toplu bulunulan düğün ve taziye gibi her türlü organizasyondan kaçınılmasını sağlık için öneriyoruz."
Anadolu Ajansı
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