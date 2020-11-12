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Her 10 kişiden 4'ü gün boyu aynı maskeyi kullanıyor

İTÜ Çekirdek girişimlerinden Adgager'in Maske Kullanım Alışkanlıkları Raporu'na göre, Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü gün boyu aynı maskeyi kullanırken, kumaş maske kullanan her 3 kişiden 1'i maskesini her gün yıkıyor- En sık tercih edilen maske türü yüzde 73 ile cerrahi maskeler olarak olarak belirlendi - Kovid-19'u ortadan kaldıracağına inanılan aşının bulunmasıyla katılımcıların yarısı mutlaka aşı yaptıracağını belirtirken, her 10 kişiden 6'sı da pandeminin 1 ya da 2 yıl içinde sona ereceğini öngörüyor
 12 Kasım 2020 11:13
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Her 10 kişiden 4'ü gün boyu aynı maskeyi kullanıyor

- Türkiye'de her 10 kişiden 4'ünün gün boyu aynı maskeyi kullandığı, kumaş maske kullanan her 3 kişiden 1'inin ise maskesini her gün yıkadığı ortaya çıktı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent'in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek girişimlerinden yeni nesil online araştırma servisi Adgager, maske kullanım alışkanlıklarını analiz eden Maske Kullanım Alışkanlıkları Raporu'nu yayımladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin ardından maske kullanım alışkanlıklarını mercek altına almak amacıyla online görüşme tekniğiyle gerçekleştirilen çalışmaya, Türkiye'nin 12 bölgesinden 79 ilde yaşayan 2 bin 553 kişi katıldı.

Rapora göre, her 10 kişiden 4'ü gün boyu aynı maskeyi kullanıyor. Katılımcıların neredeyse yarısı maskesini sadece birkaç saat kullandığını, daha sonra yenilediğini belirtiyor.

Kumaş maske kullanan her 3 kişiden 1'i ise maskesini her gün yıkıyor ve yıkamadan asla kullanmıyor.

- Her 4 kişiden 3'ü cerrahi maske kullanıyor

En sık tercih edilen maske türü yüzde 73 ile cerrahi maskeler olarak belirlendi. Her 4 kişiden 3'ü cerrahi maske kullanıyor.

Bez ve kumaş maskeler, yüzde 15 ile cerrahi maskeleri takip ediyor. Diğer maskelerin kullanım oranları ise oldukça düşük. Yıkanabilir nano maske yüzde 5, N95 maske yüzde 4, FFP3 maske yüzde 2 ve N99 yüzde 1 kullanım oranına sahip.

- Paket maske satın alırken ilk tercih eczaneler oldu

Cerrahi maskelerin kullanım ömrü kısa... Bu sebeple sık sık yenilenen ve sürekli ihtiyaç duyulan 20'li, 30'lu ya da 50'li paketlerin satış kanalları da tüketim oranına paralel biçimde artış gösterdi.

Rapora göre, en çok rağbet gören seçenek yüzde 58'lik oranla 50'li paketler oldu.

Tüketicilerin maske satın almak için ilk tercih ettiği yer yüzde 35 ile eczaneler olarak belirlendi. Marketler ise yüzde 30 ile eczaneleri takip etti.

- Maske kullananlar, takmayanları tedbirsiz buluyor

Adgager'in raporuna göre, maske kullananların yüzde 67'si maskelerin koruyuculuğu ile ilgili ortalama fikirlere sahip.

Maske kullananların yüzde 27'si, dışarı çıktığı zaman her ne olursa olsun maskesini çıkarmadığını ifade ediyor. Dışarıda olunan süre içerisinde maskenin en sık çıkarıldığı anlar ise "yeme-içme" sırasında gerçekleşiyor. Açık havada yürürken maskelerini çıkaranların oranı ise yüzde 28.

Maske kullanan her 10 kişiden 9'u maske takmayanları "tedbirsiz" bulurken, diğer insanların sağlık endişelerini artırdıklarını ve başkalarının hayatlarını riske attıklarını da ifade ediyor.

Katılımcıların yüzde 77'si mevcut ceza ve yaptırımların ağırlaştırılması konusunda hemfikir. Kendileri yeterince önlem alsa da çevresindeki diğer insanların ve iş dünyasının önlemlerini yetersiz görenlerin sayısı hayli fazla...

Rapora göre, katılımcıların yüzde 55'i aldığı önlemleri yeterli buluyor ancak çevresinden sadece yüzde 6'lık bir kesimin yeterli önlem aldığını düşünüyor.

Her 10 kişiden 3'ü, iş dünyasına ve çevresindeki insanlara pek güvenmiyor, yetersiz önlem aldıkları için endişe duyuyor. Mevcut durumda, kimileri normalleşme konusunda ısrarcıyken kimileri artan vakalar ile ilgili oldukça endişeli...

- Kovid-19'un geleceğine yönelik tahminler

Her 10 kişiden 8'i artan vakalar nedeniyle endişelerini sonlandıramadığını belirtiyor. Katılımcıların yüzde 84'ü ikinci dalganın geleceğini düşünerek vaka sayılarının giderek artacağını öngörüyor.

Rapora göre, Kovid-19'u ortadan kaldıracağına inanılan aşının bulunmasıyla birlikte katılımcıların yarısı mutlaka aşı yaptıracağını belirtiyor.

Her 10 kişiden 6'sı ise pandeminin zaten 1 ya da 2 yıl içinde sona ereceğini öngörüyor.

Anadolu Ajansı
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