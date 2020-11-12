'Kombi bakımı yaptırırken dolandırılmayın' uyarısı
|12 Kasım 2020 20:03
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- Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, havaların soğumasıyla insanların kombilerine bakım yaptırmaya başladığını belirterek, "Kombi dolandırıcıları da kışın ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımız bu dönemde kombi dolandırıcılarına dikkat etmeli." dedi.
Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de tüketicilerin zaaflarından faydalananların dolandırıcılığı bir sektör haline getirdiğini söyledi.
Dolandırıcılık yöntemlerinin dönem dönem değiştiğini aktaran Şahin, "Havaların soğumasıyla birlikte insanlar kombilerine bakım yaptırıyor. Kombi dolandırıcıları da kışın ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımız bu dönemde kombi dolandırıcılarına dikkat etmeli." diye konuştu.
Şahin, vatandaşların kombi bakımı için internetten yetkili servis aradığını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Dolandırıcılar belli bir ücret ödeyerek kendi adlarını internet tarayıcısında üst sıralara koyduruyor. İnsanlar 'kombi bakım servisi' yazdığında bu kişiler en üstte çıkıyor. Vatandaşlar yetkili servis diye bu kişileri arıyor ve farkında olmadan evlerine dolandırıcıları çağırıyor. Bakıma gelen kişiler ise işini profesyonelce yapıp kombinin en önemli ve kolay satılır parçalarını 'bozuk' diyerek söküp, 'Biz bunu tamir edip getireceğiz.' deyip evden ayrılıyor. Vatandaşlar ise daha sonra bu kişilere ulaşamıyor. Biz farkında olmadan kendi evimize dolandırıcıları davet ediyoruz. Vatandaşlar kendilerini iki kere zarara uğratıyor. Hem sağlam parçaları çaldırıyor hem de o parçayı yeniden bedel verip geri almak zorunda kalıyorlar."
- "Tedbirimizi en baştan almamız lazım"
İnternet tarayıcısında en üstte her zaman yetkili servislerin çıkmayabileceğinin altını çizen Şahin, tarayıcıda vatandaşların dikkat ederek yetkili servisi bulması gerektiğini ifade etti.
Şahin, vatandaşların bu tarz bir dolandırıcılık durumuyla karşılaşmaları durumunda hemen polise başvurmaları gerektiğini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ama bu kişiler telefonlarını sürekli değiştirdiği için bunları bulmak çok kolay değil. Dolayısıyla bizim tedbirimizi en baştan almamız lazım. Böyle bir durumla karşı karşıya gelmemek için gerçek yetkili servisi bulalım ve kombimizin tamir ve bakımını onlara yaptıralım."
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