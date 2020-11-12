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'Anlaşmayla, Rus müdahelesi engellendi'

Şuşa'nın işgalden kurtarılması ile birlikte Azerbaycan'ın Rusya ve Ermenistan ile anlaşma imzalaması eleştiri konusu oldu. "Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın tamamını ele geçirebilecekken neden masaya oturdu?" sorusu tartışıldı. Karabağ'daki 7 rayonun tamamının Azerbaycan ordusunun kontrolünde olacağını hatırlatan Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, "Azerbaycan yapabileceği en iyi anlaşmalardan birisini yaptı. Rusya'nın muhalefetine rağmen savaşı devam ettirmek riskli bir durumdu. Rusya'nın askeri müdahalesine sebep olabilirdi" yorumunu yaptı.
 12 Kasım 2020 11:44
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'Anlaşmayla, Rus müdahelesi engellendi'

Azerbaycan ordusu, 28 yıldır Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'da 44 gün gibi bir sürede tarihi zafer elde etti.

5 rayonu Ermeni güçlerinden temizleyen Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın sözde başkenti Hankendi'nin 2 km güneyindeki Şuşa kentine kadar ulaştı.

Rusya'nın arabulucuğulunda masaya oturan Azerbaycan yönetimi, Ermenistan ile barış anlaşması imzaladı.
Bu anlaşma sonrası en çok merak edilen konuların başında "Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın tamamını ele geçirebilecek güce sahipken, neden anlaşma imzaladı?" sorusu geldi.

RUS MÜDAHALESİNİN ÖNÜ KAPATILDI
Yeni Şafak'a konuşan Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, "Azerbaycan yapabileceği en iyi anlaşmalardan birisini yaptı. 5 rayonu işgalden kurtardı, geri kalan 2 rayonu da savaşmadan alacak. Baktığımızda kuzeyde de aldığı yerler var. Rusya'nın muhalefetine rağmen savaşa devam ettirmek, savaşın çok daha uzun sürmesini ve belki de Rusya'nın askeri müdahalesine sebep olabilirdi." dedi.

5 YIL SONRA DURUM YENİDEN DEĞERLENDİRİLİR
Barış anlaşması yapabilmek için karşılıklı tavizler vermeniz gerekir diyen Pekin, "Rus askerleri orada 5 yıl kalacak ama 5 yıl sonra duruma bakılır ve ona göre yeni kararlar alınır." ifadelerini kullandı.

ERMENİSTAN RUSYA'NIN GÜDÜMÜNE GİRECEK
Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgedeki siyasi konjonktürü çok iyi kullandığını ifade eden Pekin, "Ermenistan'da Batı yanlısı bir hükümetin varlığı söz konusuydu. Bu çatışmaların ardından Ermenistan'da artık Batı yanlısı bir yönetim olmayacaktır. Rusya bu önemli konuyu halletmiş oldu. Rusya bir anlamda "Batı sizi koruyamadı" dedi. Bundan sonra Erivan Rusya'nın güdümünde hareket edecektir." değerlendirmesini yaptı.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN BAĞLANTISI SAĞLANACAK
Nahçıvan ile Azerbaycan arasında bir karayolu hattı açılacağını ifade eden Pekin, bunun anlaşmayı değerli kılan başka önemli bir nokta olduğunu ifade etti
Yeni Şafak
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