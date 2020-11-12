Beğeni hastalığı, Haliç'in kirişlerinde yürüttü
Haliç Köprüsü kirişlerinde yürüyen genç 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Sosyal medya hesaplarından paylaşarak beğeni almak isteyen 'cesur' gencin Haliç Köprüsü'ndeki tehlikeli yürüyüşü kameraya yansıdı.
|12 Kasım 2020 11:46
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Sosyal medya hesaplarından paylaşmak üzere Haliç Köprüsü kirişlerinde tehlikeye aldırmadan yürüdüğü anları arkadaşlarına video çektirdiği iddia edilen genç, yürekleri ağza getirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Haliç Köprüsünün kirişlerine çıkan kişi, iddiaya göre sosyal medya hesaplarından paylaşmak için arkadaşlarına video çektirdi. Kirişlerin üzerinde yürüyen genç, tehlikeye aldırmadan o anları arkadaşlarına kaydettirdi. Yürekleri ağza getiren anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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