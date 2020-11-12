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Erzurum'da doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar

2020'de yaşanan depremler, seller, terör, çığ ve uçak kazası gibi olayların bir daha meydana gelmesini istemeyen Erzurumlular, doğaya 2001 ekmek bıraktı.
 12 Kasım 2020 11:48
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Erzurum'u doğal afetlerden korumak için 487 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan 'Binbir Hatim' geleneği, geçen yıl 13 Aralık'ta başladı.

Bir ay boyunca çeşitli camilerde okunan 45 bin 835 hatim duası yaklaşık 5 bin kişinin katılımı ile 17 Ocak 2020 Cuma günü Ulu Cami'de yapıldı.

Hatimler sürdüğü günlerde Muhittin Olçun (48), Pir Ali Baba'nın merkez Palandöken ilçesine bağlı Dutçu köyündeki türbesinin bulunduğu dağa yaban hayvanlar için araçlarla götürdüğü birinde 1001 diğerinde ise 2001 ekmek bıraktı.

2001 EKMEĞİ DOĞAYA BIRAKTILAR

Olçun, devam eden afetler, terör ve koronavirüsten korunmak için yine Pir Ali Baba'nın türbesinin bulunduğu yere giderek bir kez daha 2001 ekmek bıraktı.

DEPREM VE KORONA NEDENİYLE BIRAKILDI

Esnaflığın yanı sıra din insanlığı ve televizyon programcılığı da yapan Muhattin Olçun,

"Pir Ali Baba, 'Eğer her yıl 1001 hatim okursanız, Allah bu memleketi özellikle zelzeleden (doğal afetlerden) korur' sözü ile başlayan gelenekte bende yıllardır yaban hayat için doğaya 1001 ekmek bırakıyorum.

Ama son günlerde art arda yaşanan felaketler nedeniyle Pir Ali Baba'nın türbesinin bulunduğu dağlık alana geçen aylarda 2001 ekmek bıraktık. Ancak İzmir depremi ve koronavirüs vakalarının artması üzerine yine doğaya 2001 ekmek bıraktık. Umarım sağlık ve huzurlu günler yeniden kavuşuruz."

diye konuştu.

"HAYVANLARA HERKES SAHİP ÇIKMALI"

Yaban hayata sahip çıkılması gerektiğini sözlerine ekleyen Olçun,

"Doğada yiyecek bulamayan vahşi hayvanlar köylerden sonra şehirlere inmeye başladı. Hayvanlara huzur vermeyen bir toplumun inan ki kendisi de huzur bulamaz.

Doğada yaşayan hayvanlar Allah tarafından bizlere emanet edilmiştir. Bu nedenle onlara sahip çıkmamız gerek. Ağzı, dili olmayan yaban hayata herkes sahip çıkmalı."

dedi.
DHA
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