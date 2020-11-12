Güney Kore'de drone taksiler ilk insansız uçuşlarını gerçekleştirdi
|12 Kasım 2020 11:53
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Şehirlerin üzerinde dolaşan elektrikli uçan taksiler size bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünebilir, ancak birçok şirket bu filmi gerçeğe dönüştürmek için yoğun bir çalışma yapıyor.
Otonom hava taşıtları ve yolcu taşıma araçları geliştiren Çin merkezli şirket EHang, geliştirdiği uçan taksi hizmetini, geçtiğimiz haziran ayında tanıtmıştı.
İNSANSIZ UÇUŞ YAPTI
Güney Kore'de, Ulaştırma Bakanlığı ve Seul Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü test kapsamında 6 drone taksisi Youido bölgesinde içerisinde insan bulunmadan havalandı.
İki koltuklu insansız hava aracı, yolcuların ağırlığını simüle eden bir yük ile Han Nehri üzerinde uçtu. Paket teslimi, trafik analizi ve anket gibi farklı kullanımlar için toplamda 6 drone taksi test edildi.
Güney Kore hükümeti, 2025 gibi yakın bir tarihte "drone taksilerini" desteklemek için trafik yönetim sistemini uygulamaya koymayı hedefliyor.
TRAFİK ORTADAN KALKACAK
Güney Koreli mühendisler, metropollerde dikey kalkış ve iniş yapabilen elektrikle çalışan uçaklar kullanarak, 30 ila 50 kilometrelik şehir içi trafik sıkışıklığı ortadan kaldıran yeni nesil nakliye hizmeti üzerine çalışıyor.
Çin merkezli şirket EHang'in geliştirdiği eHang 216 isimli uçan taksi, 4G ve 5G bağlantılarının yanı sıra saatte 130 kilometre hıza ulaşabiliyor.
220 kilo taşıma kapasitesine sahip eHang 216, tamamen elektrikle çalışıyor ve otonom özellikli olduğu için herhangi bir pilota ihtiyaç duymuyor.
Şirket, Çin Sivil Havacılık Yönetimi tarafından onay alan uçan taksilerde herhangi bir kusur veya güvenlik zafiyetinin de olmadığını söylüyor.
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