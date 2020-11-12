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Koronada 'örnek şehir' kırmızıya döndü

Korona virüsünde aşı ve tedavi umudu artarken salgının bugüne kadar çok öne çıkmayan merkezlerde yaşanan artış endişe yaratıyor. Salgının başından bu yana vaka sayılarının düşük seyrettiği Tekirdağ'ın kırmızıya dönmesi son örnek oldu.
 12 Kasım 2020 11:56
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Koronada 'örnek şehir' kırmızıya döndü

Korona virüsü salgınının başından bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın örnek olarak gösterdiği Tekirdağ'da son bir ay içinde vakalar hızla arttı.

MAVİYDİ KIRMIZIYA DÖNDÜ

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında geçtiğimiz aylar boyunca beyaz ve hafif şekilde mavi olarak görünen Tekirdağ, artık kırmızıya büründü.

Daha önceki açıklamalarını aksine Bakan Koca da 30 Ekim'de şehir için riskin arttığına dikkat çekerek, "Artış İstanbul'a gidiş-gelişlerin fazla olduğu şehirlerde de yüksektir. Balıkesir ve Tekirdağ'da yüzde 95, Düzce ve Bilecik'te yüzde 99" demişti.
Memurlar.Net
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