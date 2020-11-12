Mardin'de etkinlikler 30 gün süreyle Valilik iznine bağlandı

Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kent genelinde 30 gün süreyle etkinliklerin Valilik iznine bağlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Kovid-19 salgını ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun vatandaşların toplu olarak bulundukları ortamlardan uzak durmaları yönündeki tavsiye kararları ve İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeler sonrası bazı kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları tarafından açık ve kapalı yerlerde yapılması planlanan toplu katılımlı etkinliklerin iptal edildiği, ertelendiği belirtildi.

Kararın, "vatandaşların temel hak ve hürriyetlerine dair uluslararası sözleşmeler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlar kapsamında, ilde genel sağlığın korunması, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla" alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkraları ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında ilimiz sınırlarında her türlü kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun, temsil, gösteri ve benzeri tüm eylem ve etkinlikler mülki idare amirliğine en az 48 saat önceden bildirimde bulunmak şartı ile tüm toplantı ve etkinlikler 13 Kasım'dan itibaren 30 gün süre ile mülki idare amirinin iznine bağlandı. Muhtemel suçların tespitine yönelik, kolluk tarafından etkinliklerin ses ve görüntü kaydı alınacak. Karara uymayanlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile diğer ilgili kanun hükümleri kapsamında gerekli işlemler yapılacaktır."